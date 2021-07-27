جوجل تتطلع إلى المنافسة عبر بيكسل 6

دبي - يزن راشد - يعتبر كل قرار اتخذته شركة جوجل بخصوص هواتف بيكسل خطأ تقريبًا، ونتيجة لذلك فإن هذه الأجهزة هي أكثر الهواتف تعرضًا للنقد، خصوصًا أنها تأتي من شركة عملاقة، وليس شركة متوسطة أو ناشئة. ولكن الشركة لديها فرصة جديدة مع هاتف بيكسل 6.

ومن ضمن هذه القرارات الخطأ كان النتوء الضخم في بيكسل 4 بإصداراته وصولًا لإطلاق بيكسل 5 مع معالج متوسط متخليًا عن كينونته كهاتف رائد.

هذا مع التمسك بكاميرا واحدة فقط حتى مع الحاجة الفعلية لأكثر من كاميرا. ولكن يبدو أن جوجل قد تصلح ما يمكن إصلاحه.

ويتوقع من جوجل أن تكشف عن سلسلة هواتف بيكسل 6 خلال الأشهر التالية. وغالبًا ما يحدث ذلك في وقت ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر، وتضم السلسلة هذه المرة هاتفين، هما الإصدار العادي، وإصدار برو.

ونفهم من ذلك أن إصدار هواتف بيكسل الجديدة بعيد نسبيًا. ولكن بالرغم من هذا فقد صدر تسريب في غاية الأهمية من أحد أشهر المسربين في المجتمع التقني وهو جون بروسر، الذي أكد من خلاله معلومات هامة حول الهواتف الجديدة.

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وطبقًا للتسريبات، فإن مواصفات الهواتف الجديدة كالتالي:

مواصفات بيكسل 6 المتوقعة

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.4 إنشات من نوع أموليد تصنعها شركة سامسونج بدقة غير معروفة بعد. ولكن يظهر لنا أنها قد تكون شاشة رائدة نظرًا لتوجهات جوجل المختلفة هذه المرة.

ويقدم الهاتف 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مع ما يصل إلى 265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية. هذا إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية و 12 ميجابكسل للعدسة الواسعة جدًا.

كما من المفترض أن يتضمن الهاتف بطارية بسعة 4600 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة غير معروفة بعد.

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مواصفات بيكسل 6 برو المتوقعة

أما عن إصدار برو فإنه يأتي مع شاشة بقياس 6.71 إنشات من نوع pOLED من تصنيع إل جي. هذا مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من الذاكرة التخزينية وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ويقدم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات:

1- مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

2- عدسة تيليفوتو بدقة 48 ميجابكسل للتقريب.

3- مستشعر واسع جدًا بدقة 12 ميجابكسل.

ومن ناحية أخرى، التسريبات قد أكدت أن الهاتفين يأتيان مع معالج (SoC) من تطوير جوجل. لتنضم لنادي الشركات التي تستخدم معالجات من تطويرها مثل سامسونج وآبل.

وبالنظر للمواصفات نلاحظ أن جوجل قد اختارت أخيرًا ما يريده المستخدمين. كل إصدارات بيكسل السابقة لم نرى أرقام كتلك بالرغم من أنها كانت – من المفترض – هواتف رائدة.

ومن المحتمل أن تعود جوجل للمنافسة بقوة في حالة صدق هذه التسريبات. خصوصًا أنه من المتوقع أن يأتي الجيل الجديد من هواتف بيكسل مع تصميم جديد كليًا.

ولكن يكون من المهم أن يقدم معالج بيكسل الجديد أداءًا ممتازًا سواء من حيث قدرة المعالجة استهلاك الطاقة أو الحرارة.