الفرق بين سماعات Airpods Pro الأصلية والمزيفة

دبي - يزن راشد - تتعرض منتجات آبل للتقليد أكثر من غيرها من المنتجات، لذلك يجب أن تعرف الفارق بين سماعات Airpods Pro الأصلية والمزيفة.

ولا أتحدث هنا عن الشركات التي تطلق إصدارات تشبه سماعات AirPods Pro وتسميها بأي إسم آخر مثل Joyroom أو غيرها.

ولكن توجد بعض الشركات التي تقلد سماعات آبل الأصلية وتدعي بأنها سماعات أصلية وقد تبيعها بسعر مقارب للسماعات الأصلية.

لذلك إليكم أهم الفروقات بين سماعات AirPods Pro الأصلية والمزيفة.

تسوق من مكان مضمون.

ربما يكون سعر سماعات AirPods Pro في متاجر آبل الرسمية والمتاجر المعتمدة منها أعلى من باقي المتاجر.

ولكن لا يوجد مكان أضمن لشراء سماعات آبل الأصلية أكثر من المتاجر المعتمدة من آبل والمتاجر الكبيرة محليًا.

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ويمكنك أن تنتظر بعض التخفيضات من المتاجر الإلكترونية أو المتاجر الرسمية ولكن يجب أن تتأكد من كون البائع معتمدًا من آبل.

كما لا يجب أن تنجذب إلى العروض والتخفيضات الكبيرة التي تجعل سعر القطعة ينخفض لأكثر من نصف سعرها المعتاد.

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حيث تكون هذه العروض وهمية أو تقدم سلعًا مقلدة وغير أصلية ويجب أن تحاول تجنبها قدر الإمكان.

التجربة خير دليل.

تستطيع الشركات تقليد سماعات آبل ولكن مهما كانت جودة هذا التقليد فإنه لن يقترب من جودة السماعات الأصلية.

ويمكنك أن تشعر بهذا الفارق عند الإمساك بالسماعة في يدك أو سماع الصوت المنتج منها.

لذلك يجب أن تقوم بتجربة السماعة قدر الإمكان، ويمكنك أن تحاول الإمساك بها في يدك وتجربة الصوت الناتج منها.

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كما تستطيع سماعات AirPods Pro الأصلية الإتصال بهواتف آيفون بسهولة، حيث لن تحتاج لأكثر من فتح السماعة وتشغيلها إلى جوار هاتفك.

إذا قمت بهذه التجربة ولم تتصل السماعة بهاتفك فهذا يعني أن السماعة مزيفة وتدعي بأنها سماعة AirPods Pro.

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وتوفر آبل موقعًا رسميًا للتأكد من حالة السماعات إن كانت أصلية أو مزيفة عبر البحث عن الرقم التسلسلي الخاص بالسماعة.

خطوات البحث عن الرقم التسلسلي.

تعتمد هذه الطريقة على إمتلاك علبة السماعة، وكل ما عليك فعله بعد ذلك هو إيجاد الرقم التسلسلي الموجود أسفل العلبة.

ويمكنك أن تجد الرقم التسلسلي للسماعة أيضًا عبر فتح حافظة الشحن، حيث تجد الرقم التسلسلي مكتوبًا داخلها بالشكل التالي.

وبعد ذلك توجه إلى الموقع التالي وقم بكتابة الرقم التسلسلي الخاص بها في هذا الموقع.

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ويجب أن تكون نتيجة الصفحة في هذا الموقع مشابهة لما تراه في الصورة بالأسفل، حيث يعني هذا أن السماعة أصلية ومعتمدة من آبل.

ويمكنك أن تتأكد من كون السماعة أصلية أو مزيفة عبر التوجه إلى قائمة إعدادات الهاتف المتصل بالسماعة ثم المعلومات عن الهاتف والبحث عن السماعة والضغط عليها.

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وإذا ظهرت كافة المعلومات الخاصة بالسماعة مثل الرقم التسلسلي وإصدار السماعة فإن هذا يعني أن السماعة أصلية.

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