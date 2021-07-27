XR20 .. هاتف نوكيا متين يدعم تقنية الجيل الخامس 5G

دبي - يزن راشد - طرحت الشركة المصنعة للهواتف التي تحمل علامة نوكيا مجموعة كبيرة من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك هاتف ذكي من الدرجة العسكرية مصمم لتحمل الظروف البيئية الشديدة.

وتعرف هذه النوعية من الهواتف بأنها هواتف متينة، وهي فئة متخصصة في السوق تستهدف بشكل أساسي عشاق الرياضات الشديدة والعمال اليدويين.

XR20

قالت HMD Global إن هاتف نوكيا XR20 هو الجهاز الأكثر متانة الذي تم إنشاؤه حتى الآن.

ويتميز XR20 بشاشة Gorilla Glass Victus القوية بقياس 6.67 إنشات من شركة التكنولوجيا الأمريكية Corning ويمكنها مقاومة التلف الناتج عن الخدوش والسقوط من نحو 1.8 متر.

بالإضافة إلى ذلك تقول HMD Global إنها تأمل في أن يلبي هاتف نوكيا XR20 جمهورًا أكثر انتشارًا.

وهذا الجهاز مناسب للعلامة التجارية التي اشتهرت هواتفها بمتانة تحملها. وكانت الأسطورة القائلة بأن هواتف نوكيا غير قابلة للتدمير موضوع عدد لا يحصى من الصور الهزلية عبر الإنترنت.

ووفقًا لشركة HMD Global، يمكن غمر هاتف نوكيا XR20 في الماء لمدة تصل إلى ساعة وتحمل درجات حرارة قصوى وفقًا لمعيار MIL-STD 810H.

بالإضافة إلى بيانات الاعتماد القوية، يدعم الهاتف الذكي الجديد من شبكات الجيل الخامس 5G الفائقة السرعة ويحتوي على كاميرا رئيسية مزدوجة العدسة بدقة 48 ميجابكسل و 13 ميجابكسل. ويأتي بلونين هما الأسود والأزرق.

وزودت الشركة الهاتف بمعالج Snapdragon 480 جنبًا إلى جنب مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من السعة التخزينية. وهناك بطارية بسعة 4630 ميلي أمبير ويدعم الشحن اللاسلكي Qi.

وتقدم HMD Global أيضًا أربع سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية وثلاث سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد.

علاوة على ذلك قال فلوريان سيش، الرئيس التنفيذي للشركة: يريد معظم الناس هاتف يمكن الاحتفاظ به لفترة أطول.

وأضاف أن HMD Global تستهدف عملاء المؤسسات وكذلك المستهلكين من خلال Nokia XR20 الذي يناسب العديد من متطلبات أجهزة المؤسسة. التي لا تريد دفع 1000 أو 1500 دولار مقابل جهاز متين مصمم لغرض معين.

ويبدأ سعر Nokia XR20 من 399 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 549.99 دولار في الولايات المتحدة. ويتم شحنه اعتبارًا من 24 أغسطس.

نوكيا 6310

كشفت الشركة أيضًا عن نسخة حديثة من هاتف نوكيا 6310، الذي تم تقديمه في عام 2001. ويدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الثاني القديمة فقط.

وتقول HMD Global إن هذا يرجع إلى أن الجمهور المستهدف هم الأشخاص المهتمون بتراث نوكيا. ولكنهم يريدون ميزات النص والصوت الأساسية فقط.

بالإضافة إلى ذلك يأتي هاتف Nokia 6310 باللونين الأسود والأصفر. ويباع بسعر 49.99 جنيهًا إسترلينيًا.