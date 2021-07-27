تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة Oppo Watch 2 الذكية بسعر يبدأ من 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن ساعتها الذكية Oppo Watch 2 التي تتوفر للحجز المسبق ويبدأ الشحن في 6 من أغسطس بسعر يبدأ من 200 دولار.

تقدم Oppo إصدارها الجديد من الساعات الذكية بنموذج إختياري يدعم شريحة eSIM لإجراء وإستقبال المكالمات مباشرة، كما تأتي الساعة الذكية برقاقة Wear 4100 مع معالج مساعد Apollo 4s، كما تضم الساعة محرك فائق ديناميكي مزدوج لدعم البطارية بعمر أطول.

ومن المقرر أن يستمر النموذج المميز بحجم 46مم بعمر شحن يصل إلى 4 أيام، والذي يمتد إلى 16 يوم بإستخدام نمط توفير الطاقة Power Saver، أيضاً تدعم الساعة الذكية تقنية الشحن السريع VOOC 2.0، حيث يمكن شحن الساعة لمدة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى يوم كامل.

ومن المقرر أن يتوفر إختيار شريحة eSIM في نموذجي الساعة الذكية بحجم 46 أو 42مم، بينما يتوفر نموذج يدعم الإتصال بالبلوتوث في الإصدار المميز بحجم 42مم فقط.

وتتميز ساعة Oppo Watch 2 بشاشة AMOLED بتصميم منحني، وتدعم كثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 60Hz، على أن يأتي النموذج المميز بحجم 42 مم بحجم شاشة 1.75 إنش، مع اثنان من الأزرار الجانبية.

كما تدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب للمستخدم على مدار 24 ساعة، وتأتي أيضاً بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ونمط لتحليل نوم المستخدم، وقياس مستوى الإجهاد، كما تدعم حتى 100 نمط رياضي، ومقاومة الماء عند 5 ATM، مع نظام GPS.

ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق لساعة Oppo Watch 2 الذكية اليوم بسعر يبدأ من 200 دولار أو 170 يورو، على أن يبدأ الشحن في 6 من أغسطس.

المصدر

اعلان





