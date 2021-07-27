دراسة.. موجات حرارة شديدة ستضرب كوكبنا في السنوات المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:28 مساءً - منذ 52 دقيقة

حذرت دراسة جديدة من أن السنوات القادمة ستشهد تغييرات مؤثرة على صعيد الحرارة والطقس على كوكب الأرض، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سترتفع ستزيد مع السنوات تدريجيا.

ونشرت مجلة متخصصة بالطبيعة الكونية دراسة جديدة عن التغييرات البيئية والمناخية التي سيكون لها تأثير مباشر على درجات الحرارة على الأرض خلال السنوات القادمة.

وقال صاحب الدراسة إريك فيشر الباحث في المدرسة التقنية العليا السويسرية إنه “نظرا لأننا نمر بفترة ازدياد الحرارة على الكوكب بشكل سريع للغاية، فنحن بحاجة إلى الاستعداد لمزيد من الأحداث المتعلقة بالحرارة والتي ستتجاوز الأرقام القياسية السابقة بهامش كبير”.

وبحسب الدراسة، اعتاد العلماء الانتباه إلى مقدار ارتفاع درجة الحرارة، حيث كان من المعتقد أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة قل عدد السجلات التي يتم تعيينها لفترة زمنية طويلة ومحددة.

وخلصت الدراسة أنه حتى لو توقفت تمامًا الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي، فسيحظى الكوكب بوقتا للراحة في السنوات العشر القادمة، ولا يتعلق الأمر فقط بالأيام الحارة التي تحطم الرقم القياسي والتي ستظهر أكثر فأكثر، ولكن أيضًا حول ما يسمى ب “الظواهر الجوية المتطرفة” مثل الفيضانات الأخيرة في أوروبا.