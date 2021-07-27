تعرفوا إلى لعبة FIFA 22.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:28 مساءً - كشفت شركة EA رسميًا عن موعد الإطلاق الرسمي للعبة، ليكون في 1 أكتوبر المقبل ضمن الحجز المسبق، في حين أن مزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنها في حدث Play Live 2021 من EA في يوم 22 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن يحمل الإصدار الجديد عددًا من المميزات والتحديثات الجديدة مع تجربة لعب محسنة بالطبع.

وأول ما عرفناه عن اللعبة الجديدة هو اللاعب المختار لصورة الغلاف. وقد اختارت الشركة نجم منتخب فرنسا “كيليان مبابي” ليكون نجم الغلاف للعام الثاني على التوالي.

التسريبات حول لعبة FIFA 22 قليلة، ولم تظهر أي صور من اللعبة حتى الآن. لكن عرفنا من تسريبات عديدة أن اللعبة ستقدم تحسينات منها “الخرائط الحرارية” على عكس أسلوب النقاط المستخدم في الإصدارات الحالية.

وستكون الخرائط الحرارية مشابهة بشكل كبير لما نعاصره في المباريات الحقيقية، كما سيتم تمييز الأهداف الحقيقية أثناء اللعب.

وتضمنت التسريبات معلومات عن تغيير ميكانيكية التمرير بين اللاعبين. وهذا قد يأتي بتأثير عكسي غير مرغوب في حالة اختلفت تجربة اللعب بشكل كبير عمّا تعوّد عليه اللاعبين.

وقد تمت إضافة أساليب جديدة للمراوغات مع تحسينات على آلية عمل خطوط الدفاع، هذا مع تحسينات كبيرة على الرسوميات خصوصًا في ظل وجود الجيل الحالي PS5 و Xbox Series S | X.

وحتى الآن من غير المعروف ما إذا كانت اللعبة ستدخل نظام VAR ضمن تجربة اللعب أو لا. وتداولت بعض المصادر حقيقة أن اللعبة ستتضمّن معلقة أنثى على المباريات لأول مرة، وهي “أليكس سكوت”.

أعلنت الشركة عن تفاصيل الأسعار والتوفر رسميًا، وستأتي اللعبة لأجهزة الجيل الماضي PS4 وXbox One بسعر 60 دولار أمريكي كما هي العادة.

ومن ناحية أخرى، ستتوفر نسخة Ultimate Edition لأجهزة الجيل الماضي بسعر 100 دولار أمريكي! وهي النسخة التي ستتضمن الترقية المجانية لأجهزة الجيل الحالي، على عكس النسخة ذات سعر 60 دولار أمريكي.

وستضم نسخة Ultimate Edition تلك نسختيّ الجيل القديم والجديد كما سبق الذكر. إلى جانب الوصول المبكر قبل الإصدار بأربع أيام وعناصر مميزة ضمن نظام اللعب FUT 21.

وأما عن ملّاك الجيل الحالي سيكون بإمكانهم شراء اللعبة بسعر 70 دولار أمريكي. ويظهر لنا أن ملاك الجيل القديم لن يتمكنوا من الترقية مجانًا للجيل الجديد كون نسخة Ultimate Edition تأتي بهذا السعر الباهظ.