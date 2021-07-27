تكنولوجيا: هاتف Nokia XR20 ينطلق بدعم تقنية 5G ومعايير مقاومة أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة نوكيا اليوم رسمياً عن هاتف Nokia XR20 الذي ينطلق بميزة دعم شبكات 5G ويأتي بمعايير أعلى للمقاومة وسعر550 دولار.

يتميز هاتف Nokia XR20 بهيكل مقاوم مع معايير MIL-STD810H، حيث يدعم مقاومة السقوط العرضي من مسافة تصل إلى 1.8م، كما يأتي الهاتف بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً يضم الهاتف طبقة من Gorilla Glass Victus في الجهة الأمامية.

ويضم الهاتف شاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD Plus، ونسبة سطوع 550 nit، كما تدعم الشاشة العمل حتى مع إستخدام القفازات أو الأصابع الرطبة.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 480، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ويدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يضم Nokia XR20 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بحجم 1/2.25 إنش وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل وحجم 1/3 وفتحة عدسات f/2.4، كما تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED لكل مستشعر.

ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 مع تركيز fixed-focus، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ويدعم الترقية لفترة تصل إلى 4 سنوات.

ويضم Nokia XR20 مكبرات صوتية ستريو بقدرة 96dB، مع تقنية OZO التي تعمل على إضافة تحسينات في تشغيل الصوتيات، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، أيضاً يضم الإطار زر مخصص لتنشيط تطبيق أو تنفيذ أحد الإجراءات في الهاتف.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4630 mAh، ويدعم الشحن عبر شاحن 18W، وأيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، ومن المقرر أن يتوفر Nokia XR20 بألوان الرمادي والأزرق بسعر 550 دولار، على أن يتوفر في شهر أغسطس.

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