تكنولوجيا: MediaTek تكشف النقاب رسمياً عن رقاقة Kompanio 1300T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek رسمياً اليوم عن رقاقة معالج Kompanio 1300T التي تنطلق بعملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، والتي تستهدف الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمول.

قدمت MediaTek رقاقة Kompanio 1300T التي تحاكي رقاقة Dimensity 1200، إلا أنها تستهدف الأجهزة اللوحية، كما يتميز الإصدار الجديد بعدد 8 من الأنوية والتي تتضمن أنوية Cortex-A78 وأنوية A55، مع كرت شاشة Mali-G77 MC9 بعدد 9 من الأنوية.

وتأتي رقاقة 1300T بشريحة مودم 5G مدمجة التي تدعم الترددات الفرعية 6 GHz، كما تدعم اثنان من شرائح SIM، واثنان من شبكات المحمول، مع آداء أسرع في الإتصال.

كما تدعم الرقاقة اثنان من الشاشات بدقة عرض 1080 بيكسل، أو شاشة واحدة بدقة عرض 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم المعالج تشغيل محتوى الفيديو HDR10 Plus.

ويعزز APU جودة الصورة بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع دعم إلقاء الأوامر الصوتية، كما تدعم الرقاقة كاميرات بدقة تصل إلى 108 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع دعم HDR.

أيضاً تتميز الرقاقة بدعم الإتصال السريع بشبكات 5G بإستجابة سريعة في الألعاب، وتدعم الرقاقة أيضاً تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.2.

وتؤكد الشركة على أن أول الأجهزة اللوحية التي تنطلق برقاقة معالج Kompanio 1300T تأتي في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن جهاز Honor V7 Pro اللوحي ينطلق خلال شهر أغسطس، إلا أن MediaTek لم تؤكد بشكل رسمي على دعم الجهاز اللوحي بالرقاقة.

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