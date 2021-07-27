رسائل “مؤثرة” من “لوسي” إلى كواكب “طروادة” الغامضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

أطلقت “ناسا” في سبعينيات القرن الماضي أربع مركبات فضائية برحلات اعتبرت الأولى من نوعها في التاريخ إلى خارج نظامنا الشمسي، وكانت أول أجهزة من صناعة الإنسان تخرج إلى الفضاء المجهول.

وفي هذا المجال، سلطت مجلة علمية في مقال مطول نشرته، اليوم الثلاثاء، الضوء على مجموعة الرسائل التي ضمنتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على متن مركباتها، وخصوصا مركبة “لوسي” الجديدة والتي ستحمل رسائل مسجلة لشخصيات عامة شهيرة، كاشفة عن الجهات التي استهدفتها الوكالة برسائلها.

وحملت المركبات أو المسابير الأربعة رسائل على متنها، على شكل لوحات إلكترونية وسجلات، استهدفت في ذلك الوقت أي رواد فضاء من غير البشر قد يجدون هذه المركبات الفضائية يومًا ما في المستقبل.

مركبة جديدة ستحمل رسالة فيديو مسجلة إلى كويكبات “طروادة”

وبحسب المصادر، ستحمل مركبة “ناسا” الجديدة، والتي أطلق عليها اسم “لوسي” ولتي ستبدأ مغامرتها خارج نظامنا الشمسي ملفات فيديو لشخصيات عامة.

ويطلق علماء الفلك لقب كواكب “طروادة” أو “أحصنة طروادة” على الكويكبات الصغيرة أو الأقمار التي ترافق كوكب أو قمر أكبر أثناء دورانه حول الشمس.