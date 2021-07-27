تكنولوجيا: صور مسربة لحافظة هاتف Galaxy Z Fold 3 تكشف عن دعم لقلم S Pen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور مسربة للحافظة الرسمية لهاتف Galaxy Z Fold 3 على الإنترنت، إذ كشفت عن أن الهاتف الذكي الجديد القابل للطي سيحظى بدعم لقلم S Pen.

وتم نشر هذه الصور لأول مرة بواسطة موقع 91Mobile، وبهذا فإن جميع الشائعات والتقارير السابقة التي أفادت بأن هاتف Galaxy Z Fold 3 سيتميز بدعم S Pen كانت بالفعل صحيحة.

وبالنظر إلى صور هذه الحافظة، يمكننا أن نرى أن سامسونج تخطط لإنشاء حافظة تحتوي على فتحة لتخزين القلم، على الرغم من أن الشركة لم تؤكد رسميًا أي شيء بخوص دعم S Pen لجهاز Galaxy Z Fold 3.

وتكشف صور الحافظة عن تصميم فتحة S Pen الموجودة بالهاتف الذكي، فستغطي الحافظة الجانب الخلفي من Galaxy Z Fold 3 وستمتد نحو الأمام بغطاء مفتوح قابل للطي لحماية الشاشة الخارجية أيضًا.

وتقع فتحة قلم S Pen في منطقة مباشرة فوق آلية المفصلات في Galaxy Z Fold 3. بمعنى آخر، تحمي فتحة S Pen أيضًا مفصل الهاتف الذكي. وعلاوة على ذلك، يبدو أيضًا أن الحامل مصنوع من مادة صلبة ذات لمسة ناعمة لتسهل على المستخدمين إزالة القلم أو إعادته إلى الحافظة.

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