Galaxy A32 5G من سامسونج يرفع مستوى الهواتف الأقل من 300 دولار

دبي - يزن راشد - تعد شركة سامسونج واحدة من أهم الشركات في مجال الهواتف الذكية، هذا بجانب كونها صاحبة أكبر مبيعات في هذا السوق.

وتركز سامسونج بشدة على الفئة السعرية المتوسطة، ويظهر هذا مع هاتف Galaxy A32 5G الجديد.

وقد حققت سامسونج نجاحًا ضخمًا في هذه الفئة السعرية.

وعلى عكس الوضع في الماضي، أصبحت هواتف الشركة المتوسطة الآن سهلة التمييز لكونها مدرجة تحت سلسلتي جالاكسي A وجالاكسي M.

وأصبحت الهواتف المتوسطة تقدم تجربة متكاملة مع الحفاظ على التسعير المنخفض، بجانب قدومها مع تصميمات عصرية يصعب تفريقها عن الهواتف الرائدة التي تأتي بما يصل لخمس أضعاف أسعارها.

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التجربة المثالية في هاتف Galaxy A32 5G

يأتي هاتف Galaxy A32 5G بسعر 280 دولار أمريكي، ويتوفر أحيانًا بسعر أقل. والتسعير هو واحد من أهم مميزات هذا الهاتف. وما يجعل هذا الهاتف مميزًا، هو ما يقدمه في مقابل سعره المنخفض.

ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 700 من شركة ميدياتيك، بجانب 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. هذه المواصفات تعمل على تقديم تجربة استخدام سلسلة وسريعة، وهو أمر كان المستخدم نادرًا ما يجده في هذه الفئة.

وبجانب تجربة الاستخدام العادية، ينجح الهاتف أيضًا في تشغيل الألعاب بجودة مميزة. حيث إن شاشة الهاتف تقدم معدل تحديث 90 هرتز.

ولا شك أن تبني معدل التحديث السريع يعد خطوة ممتازة من سامسونج، خصوصًا أن شركة مثل آبل تتجاهل هذه الخاصية في هواتفها الباهظة.

مواصفات ومميزات الهاتف

ويأتي هاتف جالكسي A32 5G مع شاشة من نوع LCD بدقة 1600×720 بكسل، وهي شاشة مقبولة في هذه الفئة السعرية. لكن نظرًا لأن الشاشة ليست من نوع OLED فهي بالتبعية لا توفّر الطاقة أو تسمح بأوضاع مثل Always on Display.

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ويتميز الهاتف بدعمه لشبكات الجيل الخامس 5G، وهي خاصية رئيسية في الوقت الحالي. كما يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير. ضخامة سعة البطارية هي كذلك واحدة من أهم مميزات الهاتف.

ويسمح الهاتف بزيادة سعة التخزين من خلال بطاقات microSD. مع دعم مستشعر بصمة مدمج في زرّ الطاقة، إلى جانب دعم مستشعر NFC. تساعد خاصية NFC على تيسير الدفع باستخدام الهاتف، استخدام شرائح NFC مبرمجة مسبقًا، والمزيد.

عادةً ما تكون الكاميرا هي أضعف مكونات الهواتف المنخفضة، لكن هذا ليس الوضع في هاتف Galaxy A32 5G، حيث يقدّم الهاتف تجربة جيدة.

يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا ذات عدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل مع كاميرا تقريب (ماكرو) بدقة 5 ميجابيكسل، وأخيرًا مستشعر لقياس العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وتساعد الكاميرا الخلفية الرباعية على التقاط صور مميزة في كافة الظروف. إلا أن الهاتف يظلّ لا يقارن بالهواتف الرائدة، لكن بالنسبة لفئته السعرية فهو يقدّم المطلوب بامتياز.