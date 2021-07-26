تكنولوجيا: تحديث Galaxy S10 5G يخرب وظيفة التعرف على الوجه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تميزت مجموعة Galaxy S10 بكونها أول مجموعة هواتف من سامسونج تحتوي على مستشعر لبصمة الأصبع تحت الشاشة، وليس ذلك فحسب، إذ ان هاتف Galaxy S10 5G تتضمن أيضًا مستشعر ToF ثلاثي الأبعاد من سامسونج والذي يقوم بالتعرف على الوجه.

ومع ذلك، فقد أبلغ بعض مستخدمي الهاتف ان الوظيفة قد توقفت عن العمل فجأة بعد تثبيت آخر تحديث لشهر يوليو.

وفقًا للمستخدمين في منتديات سامسونج الرسمية في كوريا الجنوبية، توقفت وظيفة التعرف على الوجه بهاتف Galaxy S10 5G عن العمل بشكل صحيح بعد التحديث الأخير، فقد فشلت في مصادقة المستخدمين بشكل صحيح وفتح هواتفهم. وحتى ان طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لم يُنتج عنها أي شيء.

وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك أي حل، وقد يرغب المستخدمون في التبديل إلى طريقة مصادقة بيومترية مختلفة عن التعرف على الوجه. ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين لم يقوموا بتثبيت التصحيح الأمني ​​لشهر يوليو من الأفضل ان يتخلوا عن القيام بالتحديث حتى وصول تصحيح جديد.

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