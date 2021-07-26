تكنولوجيا: شاومي تكشف عن شاشة ألعاب وجهاز راوتر Wi-Fi 6 من بين منتجات أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق حدث شاومي مع مجموعة من الإعلانات عن منتجات الشركة الجديدة التي تضمنت شاشة ألعاب بحجم 27 إنش ومعدل تحديث 165 Hz، وجهاز راوتر Wi-Fi 6، وأيضاً Mi Electric Scooter 3.

شاشة Mi 2K Gaming Monitor 27

تتميز شاشة Mi 2K بلوحات IPS في شاشة بحجم 27 إنش ودقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، وأبعاد 16:9، كما تدعم زوايا عرض 178 درجة، وتأتي بمعايير VESA DisplayHDR 400، وسطوع 400 nit، كما تدعم تغطية لونية من DCI-P3 بنسبة 95%، بعمق ألوان 8 بت، وتباين 1000:1.

كما تأتي شاشة شاومي المخصصة للألعاب بمعدل تحديث 165 Hz، مع ميزة المزامنة التكيفية، والإستجابة السريعة عند 4 ملم ثانية، ومع إستخدام تقنية التحكم Intelligent Motion Blur ينخفض زمن الإستجابة إلى 1 ملم ثانية.

وتضم شاشة Mi 2K منفذ DisplayPort 1.4، وHDMI 2.0 للفيديو، مع منفذ USB-A 3.0، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يضم محتوى الصندوق قاعدة لتثبيت الشاشة، ومعدات لتثبيت الشاشة على الحائط، ومن المقرر أن تتوفر شاشة Xiaomi Mi 2K بسعر 500 يورو.

جهاز Mi Router AX9000

أيضاً قدمت شاومي اليوم جهاز راوتر Mi AX9000، وهو أول أجهزة الراوتر بتقنية Wi-Fi 6 مع تردد لاسلكي ثلاثي من شاومي، مع 12 من الهوائيات الخارجية التي تعمل على تغطية 2.4 GHz، وتردد 5 GHz في اثنان من الهوائيات، كما يدعم أحد الهوائيات الألعاب لمنع تداخل الأجهزة المتصلة الأخرى في الشبكة.

كما يدعم جهاز Mi AX9000 سرعة 2.5 جيجا بت في منفذ WAN، ويضم 4 من منافذ gigabit LAN، ومنفذUSB-A 3.0.

ويضم جهاز الراوتر رقاقة كوالكوم المميزة بدقة تصنيع 14 نانومتر، ويضم 6 من أنوية Cortex-A53 بسرعة 2.2 GHz، و2 من أنوية NPU بسرعة 1.7 GHz، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، ويضم مروحة للتبريد.

أيضاً يتميز جهاز الراوتر بهوائيات مخصصة للإتصال بالأجهزة الذكية في المنزل، حيث يعمل الجهاز كوحدة hub لإتصال الأجهزة التي ترتكز على شبكات الإنترنت، ومن المقرر أن يتوفر Xiaomi Mi Router AX9000 بسعر 300 يورو.

Mi Electric Scooter 3

يتميز السكوتر الكهربائي من شاومي بقدرة بطارية 275 Wh، كما يدعم قطع مسافة 30 كم أو 18.6 ميل، كما يعمل بقوة 300 واط، ويمكن أن يصل إلى 600 واط، ويدعم سرعة 25 كم / ساعة.

ويتميز السكوتر بوزن 13 كجم، ويدعم حمولة تصل إلى 100 كجم، كما يأتي بتصميم جديد يتضمن شاشة LCD محسنة، مع تصميم من الألومنيوم، وإطارات بتصميم مضغوط، و eABS في الجهة الأمامية، وإضاءة أمامية بقوة 2W، ومن المقرر أن يتوفر بألوان الأبيض والرمادي بسعر 450 يورو.

المصدر

اعلان





