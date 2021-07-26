تكنولوجيا: حدث الكشف عن مجموعة آيفون 13 سيكون افتراضيًا هذا العام أيضًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صرح Mark Gurman من جريدة بلومبيرج مؤخرًا أن حدث الكشف عن مجموعة iPhone 13 سيكون على الأرجح افتراضيًا عبر الانترنت هذا العام أيضًا، وذلك نقلاً عن موقع 9to5Mac.

وفي وقت سابق، صرحت شركة أبل أنه سيُطلب من الموظفين القدوم ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع للعمل من المكتب، بدءًا من شهر سبتمبر. ومع ذلك، تم تأجيل ذلك لمدة شهر واحد بسبب ارتفاع حالات Covid-19.

وصرح مارك غورمان أنه إذا تمكنت أبل من تحقيق ذلك، فهناك احتمال كبير أن يكون حدث iPhone 13 حدثًا فعلى مباشر غير افتراضي. ولكن، نظرًا للتغييرات الأخيرة، فمن المرجح أن يتم الكشف عن مجموعة iPhone 13 عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي عبر بث على YouTube وموقع أبل الرسمي.

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