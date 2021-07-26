تكنولوجيا: Realme Flash أول هواتف الأندوريد التي تدعم شاحن لاسلكي مغناطيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق Realme Flash وهو أول هواتف الأندوريد الذكية المميزة بدعم تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي الخاصة بالشركة والتي تعرف ب”MagDart”.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط Realme للإعلان عن أول الهواتف التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي “MagDart”، ولقد كشف موقع “gsmarena” اليوم بالفعل عن أول التفاصيل حول هذا الإصدار الذي ينطلق بعنوان Realme Flash، كما إستعرض الموقع صور توضح تصميم الهاتف.

تحاكي تقنية Realme للشحن اللاسلكي المغناطيسي ما قدمت ابل في تقنية MagSafe، حيث يتم تثبيت Realme MagDart بهاتف Realme من الجهة الخلفية ليعمل على توفير الطاقة للهاتف، إلا أن التسريبات لم توضح قدرة الطاقة المقدمة من الشاحن اللاسلكي بشكل دقيق.

وتتميز تقنية Realme MagDart بحجم أكبر من تقنية ابل،كما تضم تقنية Realme مروحة داخلية لدعم إستقرار درجة حرارة النظام.

ولقد أكدت Realme على أن سرعة الشحن في التقنية تتخطى قدرة 15W، لذا سيكون شاحن Realme MagDart أسرع أنظمة الشحن اللاسلكي المغناطيسي، كما يتضمن Realme MagDart موصل USB C.

ويتميز هاتف Realme Flash بشاشة منحنية تضم ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، كما يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888.

أيضاً يتميز الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 11، كما يأتي بواجهة Realme UI 2.0، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن الهاتف وRealme MagDart قريباً.

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