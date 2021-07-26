ويندوز 11 قابل للتشغيل عبر أجهزة راسبري باي

دبي - يزن راشد - يحاط نظام التشغيل ويندوز 11 بهالة كبيرة من الترقب والانتظار حاليًا. وهو أمر طبيعي، وذلك بالنظر إلى أن مؤتمر الإعلان عنه قد تضمن الحديث عن عدد من المميزات الجذابة. هذا إلى جانب كون قدوم نظام ويندوز 11 أمر مفاجئ في الأساس بعد الاعتقاد لسنوات بكون نظام ويندوز 10 هو الأخير من مايكروسوفت.

ولا يتوفر النظام حاليًا بشكل نهائي ومستقر للمستخدمين. وكذلك فقد عرفنا أنه لن يكون متاح لكل الحواسيب الشخصية، إذ يحتاج إلى مواصفات معينة ليعمل بشكل سليم.

وبالرغم من هذا كله فقد نجح المطورين في تشغيل النظام على أجهزة غير متوقعة. إذ تم تشغيل نظام ويندوز 11 فعليًا عبر أجهزة Raspberry Pi 4 المتواضعة المواصفات.

وهذا أمر يمكن تقبله كونها فعليًا تعتبر أجهزة حاسب. ولكن المثير للدهشة هو نجاح المطورين في تنصيب النظام وتشغيله عبر هاتف ون بلس 6T العامل بنظام أندرويد. وكذلك أحد هواتف مايكروسوفت لوميا التي انتهى دعمها منذ فترة طويلة.

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تشغيل ويندوز 11 على أجهزة مختلفة

توفر مايكروسوفت نظام ويندوز 11 بإصدارين مختلفين. الإصدار الأول هو إصدار x64 التقليدي والموجه لأجهزة الكمبيوتر الطبيعية والتي تعمل مع معالجات مركزية من إنتل وAMD. لكن الشركة أيضًا ستطلق إصدار مبني على ARM64. وهي النسخة الموجهة للعمل على الأجهزة التي تأتي مع شرائح ARM، مثل جهاز Surface Pro X من مايكروسوفت نفسها.

وإلى جانب جهاز سرفيس، هناك الملايين من الأجهزة التي تستخدم شرائح بتصميمات ARM. ومن أبرز هذه الشرائح هي شرائح Qualcomm Snapdragon التي تستخدم في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وبهذه الطريقة تمكن المستخدمين من تشغيل النظام على هذه الأنواع من الأجهزة.

وبالحديث عن تلك التجارب، نجح أحد المطورين وهو المعروف باسم theSPEEDCAT على منصة التواصل ريديت في تشغيل النظام على جهاز Raspberry Pi 4 بسعة 4 جيجابايت فقط. وذلك من خلال تنصيبه من بطاقة ذاكرة خارجية SD Card. وقد ذكر أن النظام يحقق أداء أفضل من الأداء الذي يحققه ويندوز 10 على نفس المنصة.

والتجربة الأكثر جنونًا كانت على جهاز Lumia 950 XL. وهو هاتف ذكي من مايكروسوفت والذي كان يأتي بنظام ويندوز فون، وقد نجح المطوّر في تشغيل النظام الجديد نظرًا لأن عدد كبير من أجزاء النظام هي نفسها التي كانت ستتوفر في نظام Windows 10X الذي تم إلغاؤه، وهو النظام الذي نجح نفس المطور في تشغيل ويندوز 10X عليه عندما تسرّب في بدايات 2021.

نظرًا لأن هناك نسخة مخصصة لـARM، نجح بعض المطورين في تشغيل ويندوز 11 أيضًا على أحد هواتف ون بلس، وهو هاتف ون بلس 6 بإصداريه العادي وإصدار 6T، وصحيح أن هناك بعض المكونات التي لم تعد تعمل في النظام بعد تنصيبه مثل البلوتوث والواي-فاي، إلا أنها تظل تجربة مثيرة للاهتمام!