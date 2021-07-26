نهضة قوية وسريعة للـ”بيتكوين”.. فمن يقف وراءها؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

صعدت عملة “البيتكوين” صباح اليوم الاثنين، إلى مستوى 38 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداول العملة عند مستوى 39.8 ألف دولار.

وتقترب عملة “البيتكوين” بذلك من مستوى الـ40 ألف دولار، المستوى النفسي المهم، بزيادة نسبتها 11.98%.

وبذلك تكون العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم صعدت لهذا المستوى للمرة الأولى منذ منتصف يونيو الماضي، لتبلغ قيمتها السوقية 28.8 مليار دولار.

وجاء الارتفاع في الوقت الذي بدت شركات التكنولوجيا العملاقة وكأنها تدعم العملات الرقمية خلال الأسبوع الماضي.

على سبيل المثال، يقول جيفري هالي، كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ في “واندا”، إن التكهنات حول أن “أمازون تستعد لقبول العملات الرقمية كوسيلة للدفع قد تكون ربما لعبت دورًا في ارتفاع قيمة العملات للمشفرة”.

ودفع التكهنات نشر “أمازون” وظيفة شاغرة على موقعها لمنصب “مدير منتجات العملة الرقمية والبلوك تشين”.

وبحسب الوصف الوظيفي للمنصب، الذي أبلغت عنه العديد من وسائل الإعلام المختلفة أواخر الأسبوع الماضي، فمن المتوقع أن يساعد المدير الجديد فريق مدفوعات أمازون على تطوير “قدرات جديدة”. ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق.

كما كانت قد ارتفعت قيمة العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بعد تعليقات من المدراء التنفيذيين في “تسلا” و”تويتر”، إيلون موسك وجاك دورسي، اللذان شاركا كل منهما كيفية دمج العملات أو التخطيط لدمجها في أعمالهما.

وجاء ذلك بعد تراجع العملات المشفرة أوائل الأسبوع الماضي، بينما قلق المستثمرون بشأن متغير دلتا من فيروس كورونا، لتنخفض قيمة بيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار.