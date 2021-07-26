تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف iPhone 14 Pro العام المقبل بتصميم من سبائك التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر عبر MacRumors عن تفاصيل جديدة حول إصدارات iPhone 14 Pro، حيث أشار التقرير إلى أن ابل تخطط لدعم هذه الإصدارات بتصميم من سبائك التيتانيوم للهيكل الخارجي.

قبل إنطلاق سلسلة iPhone 13 رسمياً هذا العام بدأت التقارير في الكشف عن الملامح الأولى لتصميم إصدارات العام المقبل من هواتف الأيفون.

ولقد إرتكز التقرير الجديد على معلومات قدمها مستثمري “JP Morgan” حول إصدارات iPhone 14 المقرر إطلاقها العام المقبل، والتي تتميز بتصميم من سبائك التيتانيوم في إصدارات Pro لدعم الهواتف بتصميم أقوى.

ومن المقرر أن يدعم الهيكل المصمم من سبائك التيتانيوم هواتف iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بتصميم أقوى وأحف وزناً، أيضاً في حالة صحة التقرير، فإن إصدارات العام المقبل من هواتف الأيفون ستكون أولى الإصدارات المميزة بهذا التصميم.

وتتميز الإصدارات الحالية من هواتف الأيفون بتصميم من الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما استخدمت مادة سبائك التيتانيوم في بعض إصدارات ابل من Watch Series 6.

كما يتميز الهيكل المصمم من سبائك التيتانيوم بصلابة أعلى ومقاومة أفضل للخدش، كما يدعم الإنحناء بكفاءة أعلى، أيضاً عند مقارنة التيتانيوم بالهكيل الفولاذي فإن الهيكل المصمم من التيتانيوم يأتي بتصميم أخف بنسبة 45%، أيضاً تتميز مادة سبائك التيتانيوم بمقاومة أعلى للتآكل.

من جانب أخر تواجه مادة سبائك التيتانيوم بعض المشكلات، حيث تكشف بوضوح عن آثار بصمات الأصابع، كما أنها لا تدعم الحفر أو النحت بسلاسة لذا تحاول ابل التغلب على هذه المشكلة في تصميم هواتف الأيفون.

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