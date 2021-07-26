تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Redmi K40 Gaming قريباً بمعالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على خططها لإطلاق Redmi K40 Gaming برقاقة معالج Snapdragon 870.

قدمت شركة شاومي سلسلة Redmi K40 مع إصدار مخصص للألعاب خلال الفترة الماضية، إلا أن إعلان تشويقي جديد من العملاق الصيني كشف عن خططها لإطلاق إصدار جديد من هاتف الألعاب Redmi K40 برقاقة كوالكوم كبديل لرقاقة Dimensity 1200 المستخدمة في الإصدار الحالي.

ولقد أكدت تفاصيل جاءت عبر صفحة Digital Chat Station على منصة Weibo أن النموذج الجديد ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870، مع توقعات أن يأتي هذا الإصدار بآداء يتوافق مع الإصدار الأصلي.

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد من هاتف Redmi K40 Gaming بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، وأزرار تشغيل جانبية للتحكم في الألعاب، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بقدرة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5065 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما تشير التوقعات إلى أن شاومي تقدم مزيد من الإختيارات في الألوان لهذا الإصدار.

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