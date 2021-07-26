آبل تجلب Face ID إلى حواسيب ماك خلال عامين

دبي - يزن راشد - في رسالته الإخبارية Power On، يعتقد الصحفي مارك جورمان Mark Gurman من وكالة بلومبرج أن شركة آبل تخطط لجلب Face ID إلى جهاز ماك في غضون عامين.

ويلاحظ جورمان أنه حتى أجهزة iPhone SE وأجهزة آيباد العادية يمكن أن تحصل على Face ID. والسبب الوحيد وراء عدم قيام آبل بذلك الآن هو خفض التكاليف مع الاستمرار في توفير الأمان.

وقال: أعتقد أن تطبيق Face ID في جميع أجهزتها الرئيسية هو الهدف النهائي للشركة. إذا كان ذلك ممكنًا، لكانت آبل قد ألغت Touch ID. ولكن كان على هذه التقنية أن تظل قائمة لعدة أسباب. إذ إنها بديل أرخص عبر iPhone SE وأجهزة آيباد تتيح لشركة آبل خفض التكاليف مع استمرار توفير الأمان. بينما تكون الشاشات رفيعة جدًا عبر أجهزة حواسيب ماك المحمولة بحيث لا يمكنها تنفيذ مستشعر العمق الضروري.

ويعتقد جورمان أن الكاميرا المضمنة في الشاشة تساعد في التمييز بين أجهزة آبل الأغلى ثمناً من خلال التخلص من النتوء العلوي.

ووفقًا للمحلل الموثوق مينغ تشي كو، فمن المتوقع أن يتم إعادة تصميم جهاز آيفون لعام 2022، مما يؤدي إلى التخلص من النتوء لصالح تصميم الشاشة المثقوبة.

ويقول كو إن شركة آبل تخطط للبدء باستبدال تصميم النتوء الحالي الذي تم تقديمه مع iPhone X بتصميم جديد لشاشة آيفون مثقوبة يبدو مشابهًا لما تستخدمه سامسونج لهواتف جالاكسي الرائدة.

ويعتقد كل من كو وجورمان أن مثل هذه الأمور لن تأتي في عام 2021، بل في وقت قريب من عام 2022.

وكتب مارك جورمان في رسالته الإخبارية أيضًا: أتوقع أن يتغير ذلك. ولن يحدث ذلك هذا العام، لكنني أراهن أن Face ID عبر جهاز ماك قادمة في غضون عامين. وأتوقع أن تنتقل جميع أجهزة آيفون وآيباد إلى Face ID خلال هذا الإطار الزمني أيضًا.

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آبل تجلب Face ID إلى أجهزتها

أضاف الصحفي: تساعد الكاميرا المضمنة في الشاشة في التمييز بين أجهزة آبل الأغلى ثمناً من خلال التخلص من النتوء العلوي. ويمنح مستشعر التعرف على الوجه الشركة ميزتين أساسيتين: الأمان والواقع المعزز. بينما يوفر Touch ID الأمان فقط.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها معلومات حول نية آبل جلب Face ID إلى أجهزة ماك. وفي الإصدار التجريبي من macOS Big Sur ظهرت مراجع لكاميرا TrueDepth عبر النظام ، مما يشير إلى أن الشركة تعمل على إدخال ميزة التعرف على الوجه إلى أجهزة حواسيبها.

كما وجد الباحثون إضافة جديدة عبر macOS Big Sur beta 3 برموز تهدف إلى دعم PearlCamera. وهو الاسم الرمزي الداخلي الذي تستخدمه آبل لكاميرا TrueDepth و Face ID. الذي تم الكشف عنه لأول مرة مع تسريبات iPhone X في عام 2017.

واقترحت رموز مثل FaceDetect و BioCapture الموجودة في هذه الإضافة أيضًا أن آبل تعد macOS للعمل مع Face ID. وذلك لأن هذه الرموز تشبه تلك المستخدمة من قبل iOS. ومن الواضح أن إضافة Face ID هذه مصممة لنظام macOS.

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