أمازون لديها مفتاح لآلاف المباني السكنية

دبي - يزن راشد - تدفع شركة أمازون أصحاب العقارات في جميع أنحاء البلاد – أحيانًا بحوافز مالية – لمنح سائقيها القدرة على فتح أبواب المباني السكنية بأنفسهم باستخدام جهاز محمول.

وتم تقديم الخدمة، التي يطلق عليها Key for Business، كوسيلة لتقليل الطرود المسروقة من خلال تسهيل تركها في الردهات وليس بالخارج.

وتستفيد عملاقة التسوق عبر الإنترنت لأنها تمكن عمال التوصيل من جعل جولاتهم أسرع. كما أن تقليل عدد الطرود المسروقة يقلل من التكاليف وقد يمنح أمازون ميزة على المنافسين.

ويقول أولئك الذين قاموا بتثبيت الجهاز إنه يقلل من الضجيج المستمر من قبل موظفي التوصيل وهو بديل أكثر أمانًا لإعطاء رموز لعشرات من موظفي التوصيل.

ولكن برنامج عملاقة التسوق عبر الإنترنت، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في 2018، قد يثير مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية.

وقالت الشركة إنها تجري فحوصات لموظفي التوصيل وإنه لا يمكنهم فتح الأبواب إلا عندما يكون لديهم طرد.

ولكن قد لا يعرف المستأجرون أن سائقي أمازون يمكنهم الوصول إلى الأبواب الأمامية للمبنى، وذلك لأن عملاقة التسوق عبر الإنترنت تترك أمر التنبيه للمبنى.

وقال أشكان سلطاني، باحث الخصوصية الذي كان مستشارًا تقنيًا أول للرئيس السابق باراك أوباما: إن أي جهاز متصل بالإنترنت يمكن اختراقه، بما في ذلك جهاز أمازون، ويمكن للمتسللين محاولة فتح الأبواب.

وأضاف سلطاني، الذي كان أيضًا رئيسًا تقنيًا سابقًا في لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية: أنت تقدم جهازًا أجنبيًا متصلًا بالإنترنت إلى شبكة داخلية.

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أمازون تريد مفتاح لمبنى شقتك

ركبت الشركة الجهاز في آلاف المباني السكنية في الولايات المتحدة. ولكنها رفضت إعطاء رقم محدد. وهي تترك دليلًا في بعض الأحيان، حيث يتم وضع ملصق دائري مع شعار ابتسامة أمازون حيث تم تثبيت الجهاز.

وينتشر مندوبو مبيعات أمازون في جميع أنحاء البلاد لحث المستخدمين على تثبيت الجهاز. ودخلت الشركة في شراكة مع صانعي الأقفال المحليين لوضع الجهاز ضمن المباني أثناء إصلاح الأقفال.

وتثبت أمازون الجهاز مجانًا، فيما تقدم في بعض الأحيان بطاقة هدايا بقيمة 100 دولار.

ولدى خدمة البريد الأمريكية في الوقت الحالي طريقة لدخول المباني السكنية من أجل الوصول إلى صناديق البريد.

وتقول UPS إنها اختبرت طريقة لعمالها لدخول المباني دون إزعاج المستأجرين، بالتعاون مع شركة القفل الذكي في عام 2018.

ولكن هذا الاختبار انتهى، ورفضت UPS توضيح السبب.

وتقول الشركة إنه يمكن للعملاء اختيار تسليم الطرود إلى متاجر البقالة القريبة أو بائعي الزهور إذا لم يكونوا في المنزل.

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