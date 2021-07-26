8 أسباب تدفعك للترقية إلى ويندوز 11 عند إصداره

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن نظام ويندوز 11 منذ عدة أسابيع. وقد شهد النظام تغييرات قوية على التصميم إلى جانب العديد من المميزات الجديدة، وهناك أسباب عديدة قد تدفعك للترقية.

وقد تضمن النظام الجديد إعادة تصميم شملت قائمة إبدأ وشريط المهام. هذا بالإضافة إلى إعادة تصميم أشكال النوافذ وإدراج عدد من الخلفيات الحصرية للنظام.

وبطبيعة الحال هناك أسباب كثيرة قد تدفعك إلى الترقية للإصدار الأحدث من ويندوز عند صدوره، وفيما يلي نعرض عليكم أهمها.

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1- أحدث نسخة من النظام

التحديث إلى ويندوز 11 يضمن لك أنك على أحدث نسخة من النظام. وبالرغم من أن هذا الأمر بديهي إلا أن عدد كبير من المستخدمين يهمل هذه النقطة.

البقاء على أحدث نسخة سوف يوفر لك أكبر حماية ممكنة من الهجمات والفيروسات. حيث أن النسخ الأحدث من الأنظمة والبرمجيات تضم بالتبعية أحدث الحلول للمشاكل الأمنية وأحدث التقنيات الوقائية.

2- دعم تطبيقات أندرويد في ويندوز 11

دعم تطبيقات أندرويد هي الميزة الأهم بالنسبة للكثيرين. نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد سيسمح بتشغيل تطبيقات أندرويد بشكل مباشر دون الحاجة لمحاكيات أو برمجيات إضافية.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الخاصية بأداء ممتاز حتى على الأجهزة متوسطة المواصفات. وستتم هذه الخطوة بالتعاون مع متجر تطبيقات أمازون كما علمنا سابقًا.

3- دعم خاصية DirectStorage

أقراص SSD هي الأسرع والأعلى أداءًا، لكن الألعاب ليست مصممة لاستغلال هذه السرعة. تغيرت هذه الحقيقة نوعًا ما مع إصدار أجهزة الجيل الجديد PS5 وXbox Series S|X لكن بقى ويندوز يغرد وحيدًا.

الإصدار الجديد من ويندوز سيدعم خاصية DirectStorage، وهي خاصية جديدة ستسمح للألعاب باستغلال قوة وأداء أقراص SS لتحسين الأداء العام للألعاب.

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4- محاذاة النوافذ في ويندوز 11

سيحصل الويندوز الجديد على تغييرات جديدة فيما يتعلق بتقسيم ومحاذاة النوافذ. سيكون النظام قادر على تطبيق تقسيمات معينة للنوافذ يمكن الوصول إليها بضغطة واحدة، مثل فتح أربع نوافذ بجانب بعضهم البعض، أو نافذتين، أو المزيد.

6- دمج تطبيق Microsoft Teams في ويندوز 11

ستدمج مايكروسوفت خدمتها للتواصل والاجتماعات Microsoft Teams في النظام الجديد، وهو ما سيسمح لمستخدمي ويندوز بالتواصل بشكل فعال مع بعضهم البعض سواء نصيًا او صوتيًا دون الحاجة لتنصيب التطبيق وضبطه.

يبدو أن مايكروسوفت ستحاول جعل Teams يعمل عمل تطبيق الرسائل على الهواتف الذكية.

7- خواص Auto HDR وDirectX 12

تنقل مايكروسوفت تقنية Auto HDR الخاصة بمنصة Xbox لويندوز 11. وبالاعتماد عليها سيتم إضافة تأثيرات HDR للألعاب حتى على تلك التي لا تدعمها.

ويستفيد المستخدمين الذين يمتلكون شاشات أو أجهزة تلفاز تدعم HDR من هذه الخاصية أكثر من غيرهم، لكنها ستحسن من جودة الصورة في الألعاب بشكل عام.

ويدعم نظام ويندوز 11 خواص DirectX للألعاب بشكل كامل. مع دعم تقنيات متقدمة مثل تتبع الآشعة والتظليل الشبكي والمزيد.

8- تحسين دعم أكثر من سطح مكتب

يقدم ويندوز 11 تحكمًا أفضل في أسطح المكتب. سابقًا كان إنشاء أكثر من سطح مكتب أمر صعب وغير فعال، لكن الآن سيكون هناك فصل جيد بينهم.

ويمكن في النظام الجديد تحديد خلفية لكل سطح مكتب مع إمكانية استخدام برامج خارجية للتحكم في هذه الخاصية بشكل أفضل، هذا مع دعم التنقل السريع والفعال بينهم.