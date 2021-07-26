تكنولوجيا: جهاز Huawei V 75 Super الذكي ينطلق في 29 من يوليو بشاشة Mini LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي حدث جديد يوم 29 من شهر يوليو الجاري لكشف النقاب عن شاشتها الذكية الجديدة Huawei V 75 Super التي تنطلق بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 ولوحات Mini LED.

يعد V 75 Super أول أجهزة التلفاز الذكية المقدمة من هواوي بلوحات Mini LED، ولقد أوضح إعلان العملاق الصيني الذي نشر على Weibo أن Huawei V 75 Super يضم 46080 من إضاءة LED المصغرة جداً، والتي تدعم الشاشة في إنتاج صور واقعية بكفاءة أعلى وتفاصيل أكثر دقة.

كما يدعم الشاشة الذكية نظام صوتيات يتضمن 20 وحدة لإنتاج صوت مسرحي، إلا أن هواوي لم توضح تفاصيل أكثر حول مواصفات Huawei V 75 Super.

يذكر أن شاشات Mini LED تدعم الأجهزة بمعايير أعلى دقة في الألوان والتباين، كما تقدم نطاق لوني أوسع وسطوع أعلى، كما تتميز هذه الفئة من الشاشات بإستهلاك أقل للطاقة.

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