تكنولوجيا: موتورولا تحدد يوم 5 من أغسطس للإعلان عن سلسلة Motorola Edge 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت موتورولا بشكل رسمي من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على موعد الحدث القادم في 5 من أغسطس، والذي تكشف فيه النقاب عن سلسلة Motorola Edge 20.

شغلت سلسلة Edge 20 مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث رصد اثنان من الإصدارات في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم XT2143-1 وأيضاً XT2153-1، وهما هاتفي Motorola Edge 20 وEdge 20 Pro.

ولقد تم تأكيد موعد الإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات اليوم في إعلان تشويقي نشر من الشركة، حيث ينطلق الحدث في 5 من أغسطس المقبل، كما أكد الإعلان التشويقي على أن سلسلة Edge 20 تأتي بمستشعر 108 ميجا بيكسل.

ويؤكد الإعلان التشويقي عما جاء من تسريبات سابقة نشرت عبر Evan Blass، حيث أكد على أن هواتف Edge 20 وEdge 20 Pro تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما أوضحت التسريبات أن الإصدارات الجديدة تأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش وجودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Edge 20 كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما يأتي الإصدار الأخر بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Edge 20 مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 5مرات.

أيضاً يأتي هاتف Edge 20 Pro بالإعدادات ذاتها للكاميرة الخلفية، مع توقعات بميزة التكبير البصري حتى 3 مرات فقط من كاميرة telephoto.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Edge 20 يضم رقاقة معالج Snapdragon 778G، بينما يضم إصدار Pro رقاقة معالج Snapdragon 870، كما تقدم موتورولا كلا الهاتفين بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ومن المقرر أن تنطلق الهواتف بنظام تشغيل Android 11، ويدعم هاتف Edge 20 بطارية بقدرة 4000 mAh، ومن المتوقع أن يأتي كلا الهاتفين بتقنية الشحن السريع، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة مع زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي.

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