تكنولوجيا: ابل تستعد لدعم أجهزة Mac بتقنية التعرف على الوجه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة ابل لدعم أجهزة Mac خلال السنوات المقبلة بتقنية التعرف على الوجه.

كشف “Mark Gurman” من بلومبرغ عن إستعدادات ابل لجلب نظام التعرف على الوجه في أجهزة Mac، على أن تقدم التقنية خلال العامين القادمين.

ولقد أشار Gurman إلى أن ابل تخطط لجلب تقنية Face ID لأغلب منتجات الشركة في النهاية بعد أن قدمت التقنية في هواتف الأيفون.

أيضاً من المتوقع أن تدعم إصدارات الشركة منخفضة التكلفة من سلسلة هواتف iPhone SE وأيضاً أجهزة iPad Air لاحقاً تقنية التعرف على الوجه، كبديل لتقنية التعرف على البصمة المستخدمة حالياً في هذه الإصدارات.

كما أضاف التقرير أن ابل تتبنى لاحقاً تصميم الكاميرة في ثقب الشاشة الذي سيشكل نقطة الإختلاف الرئيسية بين الأجهزة المميزة والهواتف منخفضة التكلفة التي تأتي بنتوء في الشاشة للكاميرة الأمامية.

يذكر أن نظام التعرف على الوجه يعزز معايير الحماية في أجهزة ابل بشكل أفضل، كما يدعم تقنية الواقع المعزز، ولقد أكد Gurman على أن تأخر إستخدام التقنية في أجهزة Mac يعود للتصميم الرقيق لشاشات الأجهزة التي يصعب معها إضافة نظام Face ID.

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