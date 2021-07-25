تكنولوجيا: ZTE تستعد للكشف عن سماعات ZTE Buds وLiveBuds Pro يوم 27 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة ZTE إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها للإعلان عن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية ZTE Buds وLiveBuds Pro في حدث يعقد في 27 من يوليو.

ينطلق حدث ZTE القادم في 27 من يوليو لكشف النقاب عن إصدار الشركة الجديد من الهواتف المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة Axon 30 5G، كما تقدم ZTE خلال الحدث اثنان من السماعات اللاسلكية الجديدة.

وتأتي الإصدارات الجديدة من سماعات ZTE Buds وLiveBuds Pro بعد إصدار الشركة الذي أطلق العام الماضي LiveBuds، وأيضاً سماعة LiveBuds SE التي قدمت في شهر أبريل الماضي.

ولقد أكدت ZTE في إعلانها التشويقي الذي نشر على Weibo أن سماعة LiveBuds Pro تضم عدد 6 من الميكروفونات والتي تنقسم إلى 3 من الميكروفونات في كل جهة من السماعات، على أن تدعم الميكرفونات ميزة إلغاء الضوضاء، أيضاً تأتي السماعة بتصميم صغير الحجم.

من جانب أخر تأتي سماعة ZTE Buds بعمر أطول للبطارية، كما يوضح الإعلان التشويقي تصميم السماعات عبر صور رسمية تظهر في الإعلان التشويقي، حيث تأتي السماعات باللون الأبيض، مع إختلاف في لغة التصميم.

وتتميز سماعة ZTE Buds بتصميم مفتوح مع ساق بتصميم أطول، كما تأتي حافظة الشحن بتصميم أطول وأقل إتساعاً، بينما تأتي سماعة LiveBuds Pro بتصميم مغلق مع رؤوس للسماعة من السيليكون، وتدعم السماعة ميزة إلغاء الضوضاء السلبية، كما تأتي السماعات وحافظة الشحن بإضاءة LED.

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