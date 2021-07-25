تكنولوجيا: Oppo تسجل براءة إختراع لاثنان من منصات الشحن اللاسلكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت Oppo براءة إختراع لاثنان من قاعدة الشحن اللاسلكي التي تحاكي تقنية ابل Magsafe وأيضاً تقنية Realme للشحن اللاسلكي التي تعرف ب”MagDart”.

تستمر الشركات المصنعة للهاتف في تطوير تقنية الشحن اللاسلكي لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية بعمر أطول للبطارية، مع آداء أسرع في تقنية الشحن اللاسلكي.

أكدت أحدث التسريبات المصورة لبراءة إختراع سجلت من Oppo على خطط الشركة لإستخدام منصات مخصصة للشحن اللاسلكي لأجهزة الشركة خلال الفترة القادمة.

ولقد أوضحت التسريبات المصورة الملامح الأولى لتصميم منصات الشحن اللاسلكي الجديدة، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل دقيقة حول تصميم منصات الشحن، كما تشير التوقعات إلى أن منصات الشحن تدعم شحن أجهزة متعددة في نفس الوقت.

وتحاكي تقنية Oppo للشحن اللاسلكي ما قدمت ابل في MagSafe Power الذي يدعم شحن بقدرة 15W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول تقنية Oppo القادمة في منصات الشحن اللاسلكي.

المصدر

اعلان





