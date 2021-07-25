خاصية جديدة من «انستجرام» لحماية المستخدمين من التحرش

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت "انستجرام" عن خاصية جديدة في تطبيقها تسمح بحماية أكبر للمستخدمين من التحرش والإساءات سواء عبر الإنترنت أو في الواقع.

وبحسب ما ذكر موقع "techcrunch"، فقد صرح أدم موسيري، رئيس شركة "انستجرام"، بأن الخاصية الجديدة التي تسمى "الحدود" تستهدف الحماية من مثل هذه الممارسات من خلال السماح للمستخدمين بوقف وصول الرسائل مؤقتاً إذا شعروا أنهم مستهدفون برسائل مسيئة.

وأضاف موسيري: "لا مكان للعنصرية والتحريض على الكراهية في إنستجرام ..يجب أن يشعر الناس بالراحة وأن يشعروا بالأمان في التعبير عن أنفسهم عند استخدام إنستغرام ونحن نعمل من أجل ضمان كل هذا".

وتابع: "إنستجرام تستهدف تحقيق هدفين من خلال الخاصية الجديدة وهما، تقليل كمية التحرش على المنصة إلى أدنى درجة ممكنة، والثاني توفير أدوات يمكن لمن يتعرض للتحرش والإساءة استخدامها لحماية نفسه على المنصة".

وأشار الموقع إلى أنه يتم حالياً اختبار خاصية "الحدود - ليمتس" في عدد من الدول قبل طرحها على نطاق أوسع.

وأكد موسيري أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، سواء من أجل تقليل خطاب الكراهية على المنصة أو تمكين المستخدمين من حماية أنفسهم من مثل هذه الأحاديث، مضيفاً "توقعوا المزيد منا في هذا المجال خلال الشهور المقبلة".