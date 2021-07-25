تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في Galaxy Z Fold 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول الآداء المتوقع من كاميرة Galaxy Z Fold 3 المميزة بتصميم أسفل الشاشة، والتي تقدم للمرة الأولى من سامسونج في هذا الإصدار.

تجلب العملاق الكوري مجموعة من المميزات الجديدة التي تقدم للمرة الأولى في سلسلة Galaxy Z Fold من خلال إصدارها المرتقب الإعلان عنه الشهر المقبل Galaxy Z Fold 3.

ولقد أكدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Ice Universe على أن سامسونج تدعم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة بخوارزمية للذكاء الإصطناعي تستهدف تحسين الآداء المقدم من الكاميرة في هاتف Galaxy Z Fold 3.

ومن المتوقع أن تعمل الخوارزمية على ترقية آداء تقنية الكاميرة أسفل الشاشة عما قدم في الأسواق حتى الآن، إلا أنها لن تأتي على نفس المستوى المقدم من الكاميرات الأمامية التقليدية.

أيضاً أشارت تسريبات أخرى نشرت عبر Max Weinbach إلى أن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في هاتف Galaxy Z Fold 3 لا تختلف بشكل كبير عن التقنية المقدمة في هاتف ZTE Axon 20 5G وهو أول إصدار ينطلق بهذه التقنية للأسواق.

ولقد كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 3 قبل الإعلان المتوقع في 11 من شهر أغسطس المقبل، حيث يدعم الهاتف قلم S، ويأتي بكاميرة أسفل الشاشة بدقة 4 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف شاشة داخلية بحجم 7.6 إنش، وشاشة خارجية بحجم 6.2 إنش، على أن تدعم الشاشات معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع كاميرة telephoto، وأخرى بزوايا عرض واسعة، كما تضم الشاشة الخارجية مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، ومعايير IPX8.

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