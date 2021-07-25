تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق حافظة “Note Pack” لهاتف Galaxy Z Fold 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي هذا العام بميزة دعم قلم stylus، ولقد أشارت تسريبات جديدة إلى أن العملاق الكوري تخطط لإطلاق حافظة “Note Pack” أيضاً لدعم هذا الإصدار.

يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بميزة دعم قلم S خلال الفترة القادمة، إلا أن الهاتف لن يتضمن جزء مخصص لتخزين القلم، لذا أكد Agarwal في تسريبات جديدة على أن سامسونج تقدم حافظة “Note Pack” لدعم المستخدمين في تخزين القلم، كما توفر الشركة حافظات بتصميم من السيليكون وأيضاً بتصميم جلدي.

أيضاً من المتوقع أن تقدم العملاق الكوري حافظة بتصميم شفاف لهاتف Galaxy Z Fold 3، كما توفر أيضاً لهاتف Galaxy Z Flip 3 حافظة بتصميم شفاف من السيليكون، أيضاً من المتوقع أن تصل تكلفة قلم S Pen Fold لهاتف Galaxy Z Fold 3 سعر 50 جنيه إسترليني.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy Z Fold 3 بتقنية جديدة لقلم S، والتي تختلف عن التقنية المستخدمة في سلسلة Galaxy Note، ويعود السبب في ذلك إلى التصميم المرن القابل للطي للشاشة.

كما تشير التوقعات إلى أن قلم S Pen Pro الذي قدم خلال شهر يناير لهاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra، يتوافق في العمل مع إصدار الشركة المرتقب Galaxy Z Fold 3.

المصدر

اعلان





