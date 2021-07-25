تكنولوجيا: MediaTek تؤكد على عدم صحة دعم Honor Tab V7 Pro برقاقة Dimensity 1300T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة MediaTek في تصريحات أصدرتها اليوم على عدم صحة التسريبات التي أشارت إلى دعم رقاقتها القادمة Dimensity 1300T لجهاز Honor Tab V7 Pro اللوحي المرتقب.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن جهاز Honor Tab V7 Pro اللوحي المرتقب يأتي بإصدار MediaTek الجديد من رقاقات المعالج Dimensity 1300T، كما أشارت التسريبات إلى أنه سيكون أول الأجهزة التي تنطلق للأسواق برقاقة المعالج الجديدة.

ولقد أكد موقع MyDrivers اليوم على عدم صحة هذه التفاصيل وفقاً لتصريحات أصدرتها الشركة التايوانية، لذا ينطلق جهاز Honor Tab V7 Pro في حدث يعقد في 12 من أغسطس دون أن توضح Honor فئة المعالج الذي يدعم هذا الإصدار.

من جانب أخر لم تقدم التسريبات التي جاءت حتى الآن تفاصيل دقيقة حول مواصفات جهاز Honor Tab V7 Pro اللوحي، إلا أن الإعلان التشويقي يكشف عن تصميم مسطح لإطارات الجهاز اللوحي، كما تكشف الصورة عن لمجات من تصميم الكاميرة الخلفية التي قد تأتي بأكثر من مستشعر في الإعدادات.

أيضاً يظهر الجهاز اللوحي بإختيار باللون الأزرق بتصميم جلدي، لذا من المتوقع أن تقدم Honor هذا الإصدار لسوق الأجهزة اللوحية المميزة لاحقاً هذا العام.

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