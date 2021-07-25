تكنولوجيا: تسريبات مصورة لساعة Oppo Watch 2 تكشف عن دعم إجراء المكالمات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة لإصدار Oppo القادم من الساعات الذكية Oppo Watch 2 عن دعم هذا الإصدار لميزة إستقبال وإجراء المكالمات مباشرة.

نشرت صفحة Evan Blass أول الصور الحية المسربة لساعة Oppo Watch 2 الذكية المرتقبة من العملاق الصيني، والتي تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في 27 من شهر يوليو الجاري.

تأتي ساعة Oppo القادمة بشريحة eSIM في السوق الصيني لدعم الساعة الذكية في إستقبال ورفض المكالمات بشكل مباشر، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دعم هذه الميزة في النموذج الخاص بالأسواق العالمية.

كما كشفت تسريبات مصورة أخرى من Blass أن ساعة Oppo Watch 2 تدعم عرض الإتجاهات على الخرائط بإستخدام شريحة GPS المدمجة.

من جانب أخر رصدت الساعة الذكية على متجر JD.com الذي أكد على أن هذا الإصدار يأتي بشريحة Apollo 4s، ونمط للألعاب، وميزة التحكم في مصراع الكاميرة، بينما أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن الساعة الذكية تنطلق بمعالج Snapdragon Wear 4100 مع شريحة Apollo 4s، كما تدعم eSIM و LTE.

أيضاً تقدم Oppo تطبيق جديد يعرف بتطبيق Oppo Relax، كما تدعم الساعة الذكية قياس مستوى الإجهاد، وتأتي بواجهة ColorOS، وتتوفر باثنان من الأحجام 42 و 46مم، مع مجموعة من الإختيارات في الألوان.

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