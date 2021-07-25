إليك مواصفات سماعة الرأس الجديدة Creative Chat

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ 54 دقيقة

كشفت شركة كرييتف تكنولوجي المتخصصة في الأنظمة الصوتية، عن سماعة الرأس Creative Chat الجديدة.

وأوضحت الشركة أن سماعة الرأس الجديدة تتوافق مع الحواسيب المكتبية وأجهزة الماك والأجهزة الجوالة بفضل تجهيزها بقابس 3.5 ملم وتتوافر بتكلفة منخفضة.

وأوضحت شركة كرييتف تكنولوجي أن سماعة الرأس Creative Chat الجديدة تمتاز بوظيفة Plug-and-Play، التي تظهر أهميتها عن إجراء المكالمات عبر الإنترنت، كما إنها توفر تجربة صوتية رائعة عند الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الأفلام أو الاستمتاع بالألعاب.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس Creative Chat الجديدة على ميكروفون قابل للإدخال ومانع للضوضاء، ويمكن كتم صوت الميكروفون عن طريق المفتاح في حالة عدم استعماله، وتزخر سماعة الرأس الجديدة بمشغل النيوديميوم 40 ملم.

وتتوافق سماعة الرأس الجديدة من كرييتف تكنولوجي مع الحواسيب المكتبية وأجهزة الماك ويمكن استعمالها مع تطبيقات دردشة الفيديو الشائعة مثل Zoom وSkype ومايكروسوفت Teams.

وتتوافر سماعة الرأس الجديدة من كرييتف تكنولوجي بتكلفة تبلغ 30 يورو.