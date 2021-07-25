تصميم آذان وأنوف ثلاثية الأبعاد تشكل مستقبل ترميم الوجه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - تصميم غضاريف بشرية بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي ستكون مفيدة للأشخاص الذين ولدوا دون أجزاء من أجسادهم، أو الذين فقدوا ملامح وجههم نتيجة تشوهات.

تمكن العلماء في جامعة سوانسي في ويلز من الوصول لهذا الإنجاز العلمي باستخدام الخلايا البشرية والمواد النباتية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويقول الخبراء إنهم قادرون على طباعة أجزاء أخرى بخلاف الأذنين والأنوف، من أجل المساعدة في إعادة ترميم الوجه.

وستفيد التكنولوجيا الجديدة أولئك الذين عانوا من ندبات في الوجه نتيجة للحروق والسرطان وأنواع أخرى من الصدمات.

يأتي الاختراع ضمن برنامج أطلقته مؤسسة “Scar Free Foundation” تكلف قيمته 2.5 مليون جنيه إسترليني، والذي يوفر 3 سنوات من “البحث التجديدي” في التكنولوجيا الموجودة داخل جامعة سوانسي، بهدف التقدم إلى التجارب السريرية التي تشمل البشر.

وسيقوم البرنامج بإنشاء سقالة “غضروفية” مخصصة تنمو عليها الخلايا الجذعية للمريض، وهو ما سيؤدي إلى تجنب الحاجة إلى أخذ الغضروف من أي مكان آخر في الجسم، وهي عملية جراحة مؤلمة تؤدي إلى المزيد من الندوب.

يتضمن الجزء الأول من العملية أخذ الخلايا الجذعية الخاصة بالغضاريف البشرية من المرضى و”nanocellulose” (المشتق من النباتات) لإنشاء “bioink” قابل للطباعة، والذي يتم طباعته باستخدام معدات من شركة “Cellink” للتقارب الحيوي.

ووفقا لمؤسسة “Scar Free Foundation”، فقد أخبر المرضى الذين يعانون من فقدان ملامح وجههم الباحثين بأن الأطراف الاصطناعية البلاستيكية الحالية لا يشعرون معها أنها “جزء منهم”، ويفضلون استخدام أنسجتهم الخاصة لإعادة ترميم أجسادهم.

أول مريض يحصل على أذن صناعية مطبوعة

من المقرر أن تصبح فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات أول شخص في بريطانيا يحصل على أذن من مشروع الطباعة حيوية ثلاثية الأبعاد.

وتعاني راضية ميا، من بيمبروكشاير، من حالة خلقية تعرف باسم “microtia”، وتعني أنها ولدت دون أذن يسرى متكونة بشكل سليم.

وقال رنا والد راضية لـهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن العلاج سيساعد ابنته على تعزيز ثقتها بنفسها، وأضاف: “تحب الفتيات ربط شعرهن وثقب آذانهن والحصول على أذنين متطابقتين، وهذا سيكون شيئا إيجابيا”.