“أوبو” تكشف عن هاتفها الذكي الجديد Oppo A93s 5G‎‎

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”أوبو“، عن هاتفها الذكي ”Oppo A93s 5G“، الجديد كليا في الصين، بتكلفة متوسطة، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز وبطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

ويأتي هاتف Oppo A93s 5G بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع سعة تخزين 256 غيغابايت بسعر 1999 يواناً صينياً (حوالي 308 دولارات أمريكية).

ويحتوى هاتف Oppo A93s 5G على شاشة بقياس 6.5 بوصة وجودة عرض Full-HD Plus، أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وألوان DCI-P3، مع نسبة سطوع تبلغ 600 شمعة، وتضم الشاشة كذلك نتوءا للكاميرا الأمامية في الجانب الأيسر مع مستشعر بدقة 8 ميغابيكسل.

وفي الخلف، يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية، تتضمن مستشعرا رئيسيا بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وآخر portrait بدقة 2 ميغابيكسل.

وسيتم تشغيل هاتف Oppo A93s 5G بواسطة معالج Dimensity 700 مقترناً بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، مع سعة تخزين 256 غيغابايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر فتحة microSD.

كما يحزم الهاتف بطارية كبيرة بقدرة 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويضم نظام تبريد لتجربة أفضل في تشغيل الألعاب.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة ColorOS 11.1، كما يضم مستشعرا للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف. ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الصينية، بدءاً من 30 يوليو بألوان الأبيض والأزرق إلى جانب الأسود مقابل 308 دولارات أمريكية.

وعلى صعيد آخر، تستعد العلامة التجارية الصينية ”أوبو“ للإعلان عن ساعة OPPO Watch 2 الذكية في 27 يوليو في الصين. وقبل أيام من طرحها، شارك المسرب التقني الشهير ”إيفان بلاس“ صورا مسربة للساعة للكشف عن تصميمها.

وتظهر الصور أن ساعة OPPO Watch 2 ستدعم ”المكالمات“ مثل سابقتها OPPO Watch من العام الماضي، ومن المحتمل أن تأتي Watch 2 بدعم شرائح اتصال e-SIM في الصين.

وستحتوي الساعة الذكية على نظام GPS مدمج مثل الجيل السابق، وتظهر الصور كذلك أن Watch 2 تتميز بشاشة عرض متعرجة. ولم تشارك الشركة المصنعة الصينية مواصفات Watch 2 بعد.

وكشفت تقارير سابقة أن OPPO Watch 2 ستعمل بواسطة معالج Snapdragon Wear 4100 و Apollo 4s، ومن المتوقع أن تقدم ميزات أخرى مثل دعم اتصال LTE، وتتبع اللياقة البدنية، وتطبيق OPPO Relax الجديد، وواجهة ColorOS، وتقنية RTOS لإطالة عمر البطارية.