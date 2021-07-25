200 مليار دولار.. قفزة قياسية في سوق العملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

قفزت سوق العملات المشفرة نحو 200 مليار دولار في 4 أيام، وذلك بعد صعود مفاجئ في أسعار عملة ”البتكوين“ وعملات مشفرة أخرى، وفقا لما أفادت به تقارير مالية أمريكية.

وأشار تقرير لموقع فوربز الأمريكي إلى أن أسعار العملات ”صعدت فجأة بعد أسبوع مضطرب لتجار العملات المشفرة شهدت فيه السوق تقلبات سعرية شديدة“.

وذكر التقرير أن سعر ”البيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة الرأسمالية، ارتفع بحوالي 7٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما زادت قيمة ”الإثيريوم“ و“دوج كوين“ وعملات أخرى بنحو 5-10%.

وقال التقرير: ”جاءت هذه الارتفاعات المفاجئة بعد أسبوع مضطرب للغاية وأدت الزيادة إلى ارتفاع قيمة سوق العملات الرقمية مجتمعة بمقدار 200 مليار دولار منذ يوم الأربعاء“.

ولفت التقرير إلى أن صعود سوق ”البيتكوين“ والعملات المشفرة الأخرى جاء بعد أن كشف عملاقا التكنولوجيا ”تويتر“ و“أمازون“ أنهما يأخذان العملات المشفرة على محمل الجد، ما عزز الزيادة في تلك الأسعار التي يغذيها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ويوم الخميس، اعلن جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة ”تويتر“ الذي يعتبر مؤيدا شرسا لعملة ”البتكوين“، أن ”البيتكوين“ ستكون جزءا كبيرا من مستقبل الشركة.

وقال دورسي إن ”البيتكوين“ يمكن أن تساعد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على التحرك بشكل أسرع في ما يتعلق بتطوير وتوسعة منتجاتها في العالم، وإنها ”أفضل مرشح“ لتصبح ”العملة المحلية“ للإنترنت.

وأضاف: ”إذا كان للإنترنت عملة أصلية وعملة عالمية، فيمكننا التحرك بشكل أسرع مع منتجات جديدة.. يمكننا الوصول إلى كل شخص على هذا الكوكب بسبب ذلك بدلاً من اتباع نهج السوق الحالي“.

وفي الوقت نفسه أعلنت ”أمازون“ التي تمتلك أكبر موقع تسوق إلكتروني في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري أنها تتطلع إلى توظيف خبير في العملات الرقمية لتطوير استراتيجية عملات أمازون الرقمية.

وقالت الشركة في إعلانها عن الوظيفة: ”سوف تستفيد الشركة من خبرتك في هذا المجال وفي العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المشفرة التي تصدرها لتطوير وتعزيز القدرات التي يجب تطويرها، وقيادة الرؤية الشاملة واستراتيجية المنتج، واكتساب دعم القيادة والاستثمار من أجل إمكانيات وقدرات جديدة“.