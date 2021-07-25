تكنولوجيا: رصد التطبيق الخاص بسماعة Nothing ear (1) في متجر جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Nothing التطبيق المصاحب لسماعتها اللاسلكية المرتقبة Nothing ear (1) في متجر جوجل بلاي إستعداداً للإعلان عن السماعة اللاسلكية.

تستعد شركة Nothing للإعلان عن سماعة Nothing ear (1) اللاسلكية خلال الأسبوع المقبل، وهي المنتج الأول الذي تصدره الشركة التي تم تأسيسها عبر Carl Pei.

ولقد شغلت سماعة Nothing ear (1) اللاسلكية مجموعة من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم تم رصد التطبيق المصاحب للسماعة اللاسلكية في متجر جوجل بلاي، حيث يتوفر للتثبيت بحجم 10 ميجا بايت، ويتوافق في العمل مع أجهزة وهواتف الأندوريد بنظام Android 5.0 Plus أو الإصدارات اللاحقة.

يمكن للتطبيق المصاحب لسماعة Nothing ear (1) اللاسلكية أن يدعم المستخدم في متابعة مستوى شحن البطارية للسماعة والحافظة.

كما يأتي التطبيق بقائمة تدعم تنشيط أو إيقاف بعض من مميزات السماعة اللاسلكية، والتي تشمل نمط إلغاء الضوضاء أو نمط الشفافية، كما يدعم ضبط الصوتيات.

أيضاً يدعم التطبيق نمط لإدراك إرتداء المستخدم للسماعة أو إزالة السماعة من الأذن، وأيضاً التحكم في مهام تشغيل وإيقاف الإيماءات في السماعة، ومضخم الصوتيات، كما يضم التطبيق ميزة البحث عن الأجهزة، مع دعم المستخدم بتحديث برمجيات السماعة عبر التطبيق.

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