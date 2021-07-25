كويكب بحجم “الهرم الأكبر” يقترب من الأرض

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

قالت وكالة أبحاث الفضاء الأميركية “ناسا”، إنه من المرتقب أن يعبر كويكب يقارب ارتفاعه ارتفاع الهرم الأكبر في مصر بالقرب من الأرض، يوم الأحد.

ووفقا لحسابات الوكالة، فمن المرتقب أن يكون الكويكب في أقرب نقطة من الأرض في مساره تمام الساعة 7:02 من مساء الأحد.

وبينما لا يزال من المستبعد أن تشكل الكويكبات العابرة بالقرب من الأرض أي تهديد لسكانها، تعمل ناسا على مراقبتها بهدف دراسة النظام الشمسي ومعرفة أسراره.

وتبعد النقطة الأقرب من مسار الكويكب “GO20 2008” نحو 4.5 مليون كلم عن الأرض.

ويتحرك الكويكب بسرعة هائلة، تصل إلى 29 ألف كلم بالساعة الواحدة.

وبحسب ناسا، فإن علماء الوكالة يعملون على رصد مسار الكويكب منذ اكتشافه قبل 4789 يوم.

وكانت الوكالة قد اكتشفت الكويكب في بداية أبريل 2008، ورصدت اتجاهه نحو مسار قريب من الأرض مؤخرا يوم 12 مايو 2021.

كما أشارت الوكالة إلى ترقب مرور كويكب آخر بالقرب من الأرض، الإثنين، إلا أنه سيكون أصغر حجما، حيث لا يتجاوز حجم طائرة تجارية.

ومن المرتقب أن يمر الكويكب “2021 OF”، الإثنين، على بعد 4.4 كلم من الأرض.