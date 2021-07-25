تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Oppo A93s 5G بمعالج Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo في السوق الصيني عن هاتف Oppo A93s 5G الذي يأتي بمعالج Dimensity 700 وبطارية بقدرة 5000 mAh ويتوفر بسعر 308 دولار تقريباً.

يأتي هاتف Oppo A93s 5G بحجم شاشة 6.5 إنش وجودة عرض Full-HD Plus، أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وألوان DCI-P3، مع نسبة سطوع 600 nit، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Oppo A93s 5G رقاقة معالج Dimensity 700 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

يدعم الهاتف أيضاً بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يضم الهاتف نظام تبريد لتجربة أفضل في تشغيل الألعاب.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة ColorOS 11.1، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من 30 من يوليو بألوان الأبيض، الأزرق إلى جانب اللون الأسود وسعر 308 دولار.

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