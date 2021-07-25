بيانات 3.8 مليار شخص من مستخدمي تطبيق كلوب هاوس معروضة للبيع!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

يبدو أن مئات الملايين في مستخدمي تطبيق كلوب هاوس، قد باتوا ضحايا لعملية اختراق واسعة جرت للتطبيق.

كشف خبير أمني سويسري أن قاعدة بيانات هواتف مستخدمي تطبيق كلوب هاوس معروضة للبيع في “الدارك ويب”، لافتا إلى أن القاعدة تحتوي على 3.8 مليار رقم هاتف.

وأشار الخبير الأمني السويسري مارك ريف في تغريدة على تويتر إلى أن هذه القائمة لا تتضمن أرقام مستخدمي التطبيق فحسب، بل أرقام أشخاص تمت مزامنة معلوماتهم من قوائم جهات اتصال مستخدمي التطبيق.

كما أشار إلى أن هناك احتمالات بنسبة كبيرة بأن الجميع مدرج في هذه القائمة حتى لو لم يكن لديه حساب في “كلوب هاوس”.

ويستخدم التطبيق أرقام الهواتف هذه للتحقق من عدد المرات التي يظهر فيها أصحابها في جهات اتصال أعضاء “كلوب هاوس” الآخرين، وبالتالي فحتى إذا لم تكن مهتما أصلا بالانضمام للتطبيق، فهو “يعرف جيدا” اسمك ورقم هاتفك الجوال وعدد أصدقائك على شبكته، وهو ما يعد انتهاكا للعديد من لوائح حماية البيانات.

كانت الشركة المشغلة لكلوب هاوس أعلنت قبل يومين إلغاء شرط الحصول على دعوة للانضمام إلى التطبيق.

وأوضح مؤسسا كلوب هاوس، بول دافيسون وروهان سيث، أن هناك ما يقرب من عشرة ملايين شخص مدرجون فى قائمة الانتظار للانضمام إلى التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وأكد متحدث باسم الشركة، أن هذا العدد من المستخدمين سيتم إضافتهم تدريجيًا إلى التطبيق بمرور الوقت.