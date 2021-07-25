هذا ما طلبته “تيسلا” من الهند بشأن رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة تيسلا، أنها طالبت الحكومة الهندية في رسالة إلى الوزارات ومركز الأبحاث الرائد في البلاد Niti Aayog، بضرورة خفض الضرائب على واردات السيارات الكهربائية المجمعة بالكامل إلى 40٪ بحسب مصادر لرويترز.

ويقارن ذلك بالمعدلات الحالية البالغة 60٪ للسيارات التي يقل سعرها عن 40 ألف دولار و 100٪ لتلك التي تزيد عن 40 ألف دولار.

من جانبه رجح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، أن تنشئ تسلا مصنعا في الهند، إذا نجحت في استخدام السيارات المستوردة.

وقال ماسك ردا على تغريدة حول إطلاق سيارات الشركة في الهند: “نريد أن نفعل ذلك، لكن رسوم الاستيراد هي الأعلى في العالم حتى الآن مقارنة بأي دولة كبيرة”

وأضاف “لكننا نأمل أن يكون هناك على الأقل تخفيف مؤقت في التعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية”.

مقاومة شديدة

من المرجح أن يواجه عرض تيسلا مقاومة من إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي دافعت عن ضرائب استيراد عالية للعديد من الصناعات في محاولة لتعزيز التصنيع المحلي.

في المقابل قال وزير النقل الهندي، إن الهند ستكون مستعدة لتقديم حوافز لضمان أن تكلفة إنتاج تيسلا في البلاد أقل من نظيرتها في الصين، لكن فقط إذا قامت بالتصنيع محليًا.

لا يزال السوق الهندي للمركبات الكهربائية المتميزة، بل للسيارات الكهربائية بشكل عام، في مهده إلى حد كبير، حيث إن المركبات باهظة التكلفة للغاية بالنسبة للمستهلك العادي فضلًا عن قلة البنية التحتية للشحن.

وبيعت 5 آلاف سيارة كهربائية فقط العام الماضي في الهند، من إجمالي مبيعات السيارات بشكل عام وصل 2.4 مليون.