علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق أجهزة للمنزل الذكي في 26 من يوليو

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لعقد مؤتمر للأسواق العالمية في 26 من يوليو للإعلان الرسمي عن إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة المنزل الذكية.

ينطلق حدث جديد من شاومي خلال الأسبوع المقبل لكشف النقاب عن أجهزة ذكية للأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن مكنسة روبوتية، مع مجموعة من الأجهزة الذكية المخصصة للطهي، مع أجهزة مخصصة لتنقية الهواء.

يذكر أن الإعلان التشويقي الذي نشر من شاومي يؤكد على أن الأجهزة الذكية القادمة تستهدف الإتصال السريع وأيضاً دعم المستخدم في ميزة الطهي السريع بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، لذا نترقب الحدث لمزيد من التفاصيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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