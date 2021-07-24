تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق أجهزة للمنزل الذكي في 26 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لعقد مؤتمر للأسواق العالمية في 26 من يوليو للإعلان الرسمي عن إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة المنزل الذكية.

ينطلق حدث جديد من شاومي خلال الأسبوع المقبل لكشف النقاب عن أجهزة ذكية للأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن مكنسة روبوتية، مع مجموعة من الأجهزة الذكية المخصصة للطهي، مع أجهزة مخصصة لتنقية الهواء.

يذكر أن الإعلان التشويقي الذي نشر من شاومي يؤكد على أن الأجهزة الذكية القادمة تستهدف الإتصال السريع وأيضاً دعم المستخدم في ميزة الطهي السريع بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، لذا نترقب الحدث لمزيد من التفاصيل.

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