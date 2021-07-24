تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول معالج Dimensity 1300T المرتقب من MediaTek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة MediaTek لإطلاق إصدار جديد من رقاقات المعالج بعنوان Dimensity 1300T، ولقد كشفت تسريبات نشرت اليوم عن مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

أكدت تسريبات نشرت مؤخراً على أن جهاز Honor V7 Pro اللوحي المرتقب يأتي برقاقة معالج Dimensity 1300T من MediaTek، إلا أن التسريبات السابقة لم تقدم تفاصيل واضحة حول مواصفات المعالج.

ولقد نشرت التفاصيل الجديدة عبر صفحة Digital Chat Station، حيث أوضحت التسريبات أن معالج Dimensity 1300T يأتي بعملية تصنيع TSMC كما يرتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر.

كما أشارت التسريبات إلى أن المعالج يأتي بثماني من الأنوية، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تقسيم الأنوية في وحدة المعالجة، بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن المعالج يتضمن أنوية Cortex-A78 وكرت شاشة بعدد 9 من الأنوية مع APU 3.0 NPU.

أيضاً من المتوقع أن يأتي المعالج بترقية لمعالج Dimensity 1000 Plus، حيث يدعم الإصدار الجديد تحسينات في آداء كرت الشاشة بنسبة 30%، وتحسينات في الآداء العام بنسبة 40%، كما يأتي المعالج بترقية فائقة لتقنية الذكاء الإصطناعي تصل إلى نسبة 82% عند مقارنة المعالج برقاقة Snapdragon 865.

يذكر أن جهاز Honor V7 Pro المرتقب سيكون أول الأجهزة المقدمة للأسواق بمعالج Dimensity 1300T، حيث تشير التوقعات إلى أن المعالج يأتي بإستهلاك أعلى للطاقة لذا ينطلق في البداية في الأجهزة اللوحية التي تأتي غالباً بقدرة أعلى للبطارية.

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