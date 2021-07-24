تكنولوجيا: Corning تعلن عن زجاج Gorilla لدعم عدسات الكاميرات في الجيل القادم من الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Corning عن زجاج Gorilla الذي ينطلق مع DX و DX Plus ويدعم حماية عدسات الكاميرات في الجيل القادم من الهواتف الذكية.

ينطلق زجاج Gorilla الجديد لدعم حماية عدسات الكاميرات في الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، حيث تقدم الشركة زجاج العدسات الذي استخدم منذ 2018 مع الساعات الذكية، حيث طور اليوم لدعم حماية عدسات الكاميرات.

ولقد طور الزجاح بمعايير جديدة من المقاومة ودعم أفضل لنفاذية الضوء، حيث يوفر هذا الإصدار من زجاج Gorilla مع DX و DX Plus آداء بصري متقدم في العدسات مع دعم أفضل لمقاومة الخدش، مع مقاومة ومتانة أعلى مقارنة بطبقات الحماية التقليدية للعدسات في الهواتف الذكية الحالية.

وتؤكد الشركة على أن الزجاج يدعم نفاذية للإضاءة المحيطة إلى المستشعر بنسبة أكبر تصل إلى 98% ، كما توفر DX و DX Plus إنعكاسات وتوهج بنسبة أقل لدعم وضوح أعلى وصور بجودة أعلى.

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