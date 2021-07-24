أمازون تنظر بجدية أكبر إلى العملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة أمازون عن خطوة تتيح لها اقتحام عالم العملات الرقمية، حيث يعتزم عملاق التسوق الإلكتروني في الولايات المتحدة الاستعانة بخبير في العملات المشفرة ليكون ضمن فريق المدفوعات الخاص بها، ما يشير إلى أن الشركة بدأت تنظر بجدية أكبر إلى العملات الرقمية مثل ”بيتكوين“.

وقالت شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية في تقرير مساء الجمعة إن ”أمازون“ أعلنت أخيرا عن وظيفة مهمة ضمن فريق المدفوعات بالشركة التي تعتبر من أكبر شركات التسوق الإلكتروني في العالم.

وجاء في الإعلان أن فريق المدفوعات والخبرة في أمازون يسعى لتوظيف قائد منتج ذي خبرة لتطوير استراتيجية عملات أمازون الرقمية وخريطة طريق المنتج.

وأوضح الإعلان أن الشركة سوف تستفيد من خبرة الموظف المطلوب في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المشفرة التي تصدرها لتطوير وتعزيز حالة القدرات التي يجب تطويرها، وقيادة الرؤية الشاملة واستراتيجية المنتج، والاستثمار من أجل إمكانيات وقدرات جديدة“.

وقال متحدث باسم أمازون في بيان: ”نريد أن نستوحي من الابتكار الذي يحدث في مجال العملات المشفرة ونستكشف كيف يمكن أن يكون تأثير هذا على أمازون.. ونعتقد أن المستقبل سيُبنى على التقنيات الجديدة التي تتيح المدفوعات الحديثة والسريعة وغير المكلفة، ونأمل في جلب هذا المستقبل لعملاء أمازون في أقرب وقت ممكن“.

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن ”أمازون“ تقدم خدمات متصلة بالعملات الرقمية من خلال وحدة تدعى ”خدمات الويب“، لكن الشركة لا تقبل أي عملات مشفرة كدفعة لمنتجاتها.

وفي عام 2017 قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة ”أمازون“ والمدير السابق لتلك الوحدة، إن الشركة لم تكن تركز بشكل خاص على تقنية ”blockchain“، رغم اعترافه بأن أمازون كانت ”تراقبها بعناية“.

وأشار التقرير إلى أن شعبية العملات الرقمية مثل ”بيتكوين“ زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى مزيد من التبني لها من قبل المؤسسات المالية وغيرها.

وأضاف أن شركات التكنولوجيا استعدت أيضا وبدأت تعطي اهتماما أكبر للعملات المشفرة، بما في ذلك شبكة ”فيسبوك“ الأمريكية التي دعمت مشروع عملة رقمية يسمى ”Diem“.

ولفت إلى أنه في أيار/مايو الماضي، قالت شركة ”أبل“ الأمريكية إنها تتطلع إلى توظيف مفاوض رئيسي لإبرام شراكات مع شركاء ”مدفوعات بديلة“، مع إدراج العملات المشفرة كأحد مجالات الخبرة الوظيفية المحتملة.