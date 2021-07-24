تكنولوجيا: Oppo تكشف عن تقنيات جديدة للشحن تستهدف معايير أعلى للحماية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo مؤخراً عن تقنيات الشحن الجديدة التي ترتكز على هدف رئيسي في دعم معايير السلامة والحماية للبطارية بكفاءة أعلى.

تؤكد شركة Oppo على أنه مع إستخدام برمجيات تقنية الذكاء الإصطناعي وأجهزة الشركة في تقنيات الشحن تفقد البطارية نسبة 20% فقط من السعة بعد 1500 دورة شحن، أي ما يتجاوز متطلبات تقنية الشحن بنسبة 300%.

يمكن لطبقة البوليمر في الخلايا المزدوجة للبطارية دعم الخلايا للعمل بشكل مستقل عن بعضهما البعض، كما تتضمن التقنية شريحة للكشف عن سلامة البطارية.

ومن المقرر أن تعمل شريحة الكشف عن سلامة البطارية على إدراك الإنخفاض الغير طبيعي في جهد البطارية، ومن ثم تنبيه المستخدم لفحص البطارية أو إستبدالها.

كما تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على تنظيم التيار الديناميكي في عملية الشحن، والذي يتوافق مع أنواع مختلفة من البطاريات، وأيضاً محولات الشحن، بهدف دفع الشحن الأمثل بأقل مستوى للحرارة.

أيضاً تؤكد Oppo على دعم خفض الحرارة إلى النصف بإستخدام فتيل بمقاومة منخفضة، كما تشمل التقتيات الجديدة تطبيق نيتريد الغاليوم في دوائر هواتف Oppo، ومن المتوقع أن يتم تطبيق التقنية على شواحن الشركة أيضاً.

كما توفر تقنية GaN مقاومة أفضل للجهد مقارنة بالسيليكون، مما يدعم Oppo في تطوير أجهزة شحن بحجم أصغر وكفاءة أعلى في نقل التيار.

وتؤكد Oppo أن إستخدام هذه التقنيات في شاحن الشركة المميز بقدرة 65W يدعم عملية شحن أسرع بنسبة 20%، حيث تدعم التقنيات شحن بطارية بقدرة 4500 mAh خلال 30 دقيقة.

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