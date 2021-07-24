تكنولوجيا: هاتف Poco F3 GT ينطلق رسمياً بمعالج Dimensity 1200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Poco مؤخراً عن هاتف Poco F3 GT الذي يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويضم معالج Dimensity 1200 وأزرار تشغيل الألعاب، ويأتي بسعر يبدأ من 376 دولار.

يتميز هاتف Poco F3 GT بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وعمق ألوان 10 بت، وجودة عرض FHD Plus، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، وتتضمن الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، أيضاً يضم الهاتف طبقة حماية من زجاح Gorilla Glass 5 في الجهة الخلفية والأمامية.

كما يضم هاتف Poco F3 GT في الجانب الأيمن أزرار لتشغيل الألعاب منبثقة، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1200، مع اثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

أيضاً يدعم الهاتف نظام تبريد يتضمن غرف حرارية بحجم أكبر والتي تشمل جرافين يعمل على تشتيت الحرارة، كما يضم الهاتف Game Turbo لدعم آداء أفضل في الألعاب.

وتشمل الإعدادات الثلاثية في الكاميرة الخلفية لهاتف Poco F3 GT مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5065 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويضم واجهة MIUI 12.5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

ومن المقرر أن يتوفر Poco F3 GT بألوان الفضي والأسود، على أن يبدأ الحجز المسبق اليوم 24 من يوليو، وتبدأ Poco في بيع الهاتف في 26 من يوليو، حيث يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 376 دولار.

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