لسنوات طويلة.. هواتف بيكسل تجسست على المجرمين

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 04:09 مساءً - باستخدام هواتف بيكسل من شركة جوجل، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمعروف باسم FBI من إنجاز مهمة في غاية الذكاء التي نتجت عنها المئات من عمليات الاعتقال.

ونجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في تأسيس شركة حقيقية تدعي بأنها تبيع هواتف أندرويد عالية الأمان والسرية.

وهذه الشركة قد استهدفت الأشخاص والمنظمات الذين يهتمون أشد الاهتمام بالخصوصية والأمان، وهم المجرمين.

وكانت الهواتف المباعة تتضمن تطبيقًا مثبت مسبقًا يسمى Anom. وروجت الشركة للتطبيق بأنه تطبيق مراسلة ودردشة آمن تمامًا ولا يمكن اختراقه، وبالتالي استخدمه المجرمون الذين اقتنوا هواتف الشركة.

وتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من مشاهدة كل محادثة تمت عبر التطبيق.

جرى استخدام التطبيق في التواصل بين المجرمين وفي التخطيط للعمليات الإجرامية، وبالتالي، ومع مرور الوقت والتنصت المستمر على هؤلاء المجرمين، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من جمع كمية ضخمة من المعلومات.

ولاحقًا، ومع آلاف الأدلة التي أصبح يمتلكها. نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في إلقاء القبض على مئات المجرمين الخطرين الذين اعترفوا بكل شيء دون علمهم عبر برنامج Anom وتلك الهواتف الشديدة الأمان.

وكانت الشركة التي أسسها مكتب التحقيقات الفيدرالي تبيع الهواتف على أنها هواتف آمنة وتهتم بالخصوصية.

ولكن هذه الأمور لا تجذب المجرمين فقط، بل المستخدمين العاديين أيضًا. ولهذا فإن عددًا كبيرًا من هذه الهواتف قد انتشر في الأسواق بين المستخدمين العاديين.

وقد تم تداول هذه الهواتف بين المستخدمين مع جهل منهم بكينونتها. حيث عاملوها كأنها هواتف عادية جدًا. ولكن مصادر مثل Vice قد تمكنت من الوصول لهذه الهواتف. ليعرفوا بعدها أنها هواتف قديمة من فئة A من هواتف بيكسل، مثل Pixel 3a وPixel 4a.

والمميز حول هذه الهواتف أنها وبالرغم من كونها هواتف بيكسل عادية إلا أنها لا تأتي مع واجهة تشغيل جوجل الافتراضية.

وبدلًا من ذلك هي تأتي مع واجهة تعرف باسم Arcane OS، وهي واجهة تشغيل غير معروفة المصدر.

وعند استخدام أي هاتف من هذه الهواتف يتفاجئ المستخدم بأن كل التطبيقات لا تعمل، مثلًا عند الضغط على إنستاجرام فإنه لن يعمل، وكذلك هو الحال مع أي تطبيق آخر.

وعند إعادة تشغيل الهاتف يكون على المالك أن يدخل رمز PIN معين لكي يعمل الهاتف بشكل طبيعي. وبمجرد أن يفتح المستخدم تطبيق الآلة الحاسبة، يتم توجيهه إلى تطبيق Anom السري.

كما أن قسم الإعدادات السريعة يضم خيار يعمل على مسح كل البيانات من الهاتف. وجرى إضافة هذا الخيار لطمئنة المجرمين من أجل استخدام الهاتف دون خوف. ولكن كل ما يقوم به المستخدمين يرسل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي أولًا بأول.