تكنولوجيا: جهاز Honor V7 Pro المرتقب يأتي برقاقة معالج Dimensity 1300T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Honor مقطع فيديو تشويقي لجهاز Honor V7 Pro اللوحي القادم من الشركة، والذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 1300T.

تستعد شركة Honor للإعلان قريباً عن جهاز Honor V7 Pro اللوحي خلال حدث الشركة المقرر عقده في 12 من أغسطس لإطلاق سلسلة Magic3، ولقد أشارت تسريبات نشرت عبر Digital Chat Station على Weibo، أن الجهاز اللوحي يأتي برقاقة معالج Dimensity 1300T.

وتعد رقاقة Dimensity 1300T واحدة من رقاقات MediaTek المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

من جانب أخر يكشف الإعلان التشويقي من Honor عن تصميم مسطح لإطارات جهاز Honor V7 Pro اللوحي، كما يحاكي تصميم الجهة الخلفية التصميم الجلدي، أيضاً تتميز وحدة الكاميرة الخلفية بحجم كبير، لذا من المتوقع أن تتضمن أكثر من مستشعر.

أيضاً يتضمن أحد جانبي الجهاز اللوحي فتحة لشريحة SIM، لذا من المتوقع أن يتوفر نموذج من الجهاز اللوحي يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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