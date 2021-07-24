تكنولوجيا: حدث سامسونج القادم لن يتضمن الإعلان عن Galaxy S21 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لعقد حدث Unpacked القادم في 11 من أغسطس، وفي أحدث التقارير التي نشرت اليوم أشير إلى أن سامسونج لن تقدم هاتف Galaxy S21 FE خلال الحدث.

شغل هاتف Galaxy S21 FE العديد من التسريبات التي إستعرضت مواصفات وتصميم الهاتف، ورغم العديد من التوقعات حول موعد الإعلان عن هذا الإصدار، إلا أن تقرير جديد أكد على أن مؤتمر العملاق الكوري الذي ينطلق الشهر المقبل لن يشمل الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

ولقد جاء التقرير الجديد اليوم عبر موقع LetsGoDigital الذي أوضح أن سامسونج تستعد للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي مع سماعة Galaxy Buds2 وأيضاً الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية خلال شهر أغسطس.

كما أكد التقرير على أن سامسونج لن تقدم Galaxy Note21 هذا العام، أيضاً على عكس التسريبات السابقة لن تقدم العملاق الكوري هاتف Galaxy S21 FE خلال الحدث.

ويرتكز تقرير LetsGoDigital على وثائق رسمية مسربة من سامسونج، والتي أكدت على أن هاتف Galaxy S21 FE لن يكون من بين إعلانات سامسونج، كما أشارت توقعات التقرير إلى أن سامسونج لن تكشف عن هذا الإصدار حتى شهر أكتوبر.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف Galaxy S21 FE يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

أيضاً ينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 888 أو معالج Exynos 2100 في نماذج أخرى، كما رصد الهاتف بألوان الرمادي، والأبيض، والبنفسجي وأيضاً اللون الأخضر.

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